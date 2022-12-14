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14 Aralık 2022 Çarşamba 18:24:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 18:24:00

Fransa'da savcılık, Macron'un danışma şirketi McKinsey ile partisinde arama yapmış

Kaynak: AA

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Fransa'da, savcılığın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçildiği iki seçimin kampanyalarına müdahale etmekle suçlanan, Elysee Sarayı'na danışmanlık yapan şirket McKinsey ile Macron'un partisinin binalarında arama başlattığı ortaya çıktı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF), Macron'un cumhurbaşkanı olarak çıktığı 2017 ve 2022'deki seçimlerin kampanyalarına müdahale etmek ve bazı konularda iltimaslardan yararlanmakla suçlanan McKinsey şirketi ile Rönesans Partisi'nin merkezlerinde dün arama yaptı.

Fransız basını, Elysee Sarayı ve hükümete danışmanlık yapan McKinsey'in, Macron'un cumhurbaşkanı seçildiği 2017 ile 2022'deki seçim kampanyalarına müdahale ettiğini, şirkete ayrıcalık tanındığını ve sözleşmede belirtilen miktarın üstünde ödeme yapıldığını yazdı.

PNF, suçlamalara ilişkin ekim ayında 2 soruşturma açmıştı.

Kasımda basına yansıyan soruşturmalara ilişkin konuşan Macron ise, "Hiçbir şeyden korkmuyorum, soruşturmanın merkezinde olduğumu düşünmüyorum." açıklamasını yapmıştı.

Mckinsey daha önce de vergi kaçırmakla suçlanmış, Macron şirketi savunmuştu

Fransa Senatosunca oluşturulan komite, 17 Mart'ta kamuoyuyla paylaştığı raporda, McKinsey'in son 10 yıldır kurum vergilerini ödemediğini bildirmişti.

Raporda, 2018-2021'de şirket ile yapılan sözleşmelerin bedelinin iki katından fazla artarak 1 milyar avronun üzerine çıktığı kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Macron, Senato'nun McKinsey'e yönelttiği yolsuzluk suçlamalarının doğru olmadığını savunmuştu.

PNF 6 Nisan'da, Elysee Sarayı ve hükümet için danışmanlık görevleri yürüten ABD merkezli McKinsey şirketi hakkında vergi kaçırma ön soruşturması açtığını duyurmuştu.

Etiketler : Fransa Macron McKinsey'
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