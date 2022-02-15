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15 Şubat 2022 Salı 00:30:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 00:30:00

Fransa'da Sarı Yeleklilerin temsilcisi için gösteri yasağı talebi reddedildi

Kaynak: AA

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Fransa'da Özgürlük Konvoyu'na katıldığı için gözaltına alınan Sarı Yeleklilerin önde gelen isimlerinden Jerome Rodrigues serbest bırakılırken, mahkeme savcının Rodrigues'e gösterilere katılma yasağı getirilmesi talebini geri çevirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Özgürlük Konvoyu'nun Paris'e geldiği 12 Şubat'ta Champs-Elysee yakınlarında "yasak protesto düzenlemek" ve "şiddet uygulamak için oluşturulmuş bir gruba katılmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Rodrigues, savcının talebiyle Paris Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

Adliyeye avukatıyla gelen Rodrigues, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, duruşma 8 Temmuz'a ertelendi.

Avukatı Arie Alimi de savcının gelecek duruşma tarihine kadar "müvekkilinin gösterilere katılmasına yasak getirilmesi" talebini hakimin reddettiğini aktardı.

Öte yandan, kendisine yönetilen suçlamaları kabul etmeyen Rodrigues, "siyasi mahkum" olduğunu savundu.

Sarı Yelekliler hareketinin önde gelen simalarından Rodrigues, 26 Ocak 2019'daki bir eylem sırasında gözünü kaybetmişti.

Etiketler : Ulusal basın Sarı Yelekliler Paris
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