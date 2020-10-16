16 Ekim 2020 Cuma 22:02:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 22:02:00
Fransa'da polisi tehdit eden kişi vuruldu
Kaynak: AA
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Fransa'nın başkenti Paris'in Val-d'Oise bölgesinde elindeki bıçakla polisi tehdit eden kişinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Fransız medyasının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, akşam saatlerine doğru Yvelines bölgesinde elinde bıçakla bir kişi tespit edildi.
Polisi tehdit eden kişi, kaçtığı Val-d’Oise bölgesinde polisin açtığı ateşle öldürüldü
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