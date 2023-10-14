Fransa'da ordu sokağa indi
Kaynak: TRT Haber
Fransa'da şiddetli terör eylemleri riski sebebiyle, sokaklarda güvenliği sağlamak için 7 bin asker görevlendirildi. Şiddetli terör eylemleri olduğunda ilan edilen “acil saldırı” durumuna geçildi.
Fransa'da ordu sokağa indi. Ülkede şiddetli terör eylemleri olduğunda ilan edilen "acil saldırı" durumuna geçildi.
Karar Fransa'da, bir kişinin öldüğü üç kişinin yaralandığı saldırı sonrasında alındı.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin "Her bir Fransız evinden çıkarken dikkatli olmalı" uyarısında bulundu.
Ülke genelinde güvenliği artırmak için ek önlemler alındı. 7 bin asker Operation Sentinelle adı verilen askeri operasyon kapsamında görevlendirildi.
Operasyonla ülkenin terörizme karşı hassas bölgelerinin korunması amaçlanıyor.
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