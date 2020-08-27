  • BIST
    1108.93
  • Dolar
    7,3444
  • Euro
    8,7030
  • Altın
    455,4030
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TFF 1. Lig'de fikstür belli oldu
Tenisçilerin ilk turda oynayacakları rakipler belli oldu
ABD'de üst düzey istihbarat yetkilisinin intiharı gizlenmiş
Almanya'da başörtülü öğretmenin hukuk zaferi
İçişleri Bakanlığı: Teslim olan terörist sayısı 141'e yükseldi
Trump: NBA siyasi bir örgüt haline geldi
Yemen hükümeti Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesini istiyor
Bangladeş Donanmasına ait BNS Bıjoy'a Türkiye'den yardım
Belarus'taki Libya Büyükelçiliği binasına saldırı
Altay'dan flaş Ricardo Quaresma açıklaması!
Fransa'da Nisan ayından bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı
Trump'ın yasaklayacağını söylediği TikTok için Walmart ve Microsoft iş birliği yapacak
Bakan Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' açıklaması: Bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekild ...
Bakan Zehra Selçuk duyurdu: Destek ve yardımlar 31 milyar lirayı aştı
Tekneleri arızalanan 145 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Yunan parlamentosundan provokatif karar! Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını onayladı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin kapatmış olduğu uçak fabrikasını unuttu! Hükümete yüklendi
Irak'ın Zap ve Hakurk bölgelerinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn 'reform çalışmalarını' siyasi liderlerin zorlaştırdığını söyledi
Tedbirlere uymayanlar HES üzerinden şikayet edilebilecek
Heniyye: İsrail-BAE anlaşmasının hedefi, Türkiye'nin rolünü sınırlayacak ittifak kurmak
Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile görüştü
Bakan Koca: 1491 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti
Bakan Kurum, Dereli'de yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı
27 Ağustos 2020 Perşembe 22:25:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 22:59:00

Fransa'da Nisan ayından bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 6 bin 111 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 259 bin 698'e ulaştı. Fransa'da bugün Nisan ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Avrupa'da korona virüs salgınının etkisini arttırması ile ikinci dalga endişesi giderek artıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 111 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 259 bin 698'e ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık, son 24 saatteki can kaybını paylaşmazken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 30 bin 576 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 381'i yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 535 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı. Fransa'da bugün tespit edilen vaka sayısı Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı olurken, 30 Mart'ta kaydedilen 7 bin 578 vaka sayısından sonra ise en yüksek ikinci artış oldu.

Öte yandan başkent Paris'te yarından itibaren kamuya açık ve kapalı tüm alanlarda maske takma zorunluluğu başlıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER