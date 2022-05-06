Fransa'dan İslamofobik saldırı

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06 Mayıs 2022 Cuma 20:00:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 20:00:00

Fransa'da namaz esnasında DİTİB'e bağlı camiye İslamofobik saldırı

Kaynak: AA

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Fransa'nın doğusundaki Mulhouse kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camiye İslamofobik saldırı düzenlendi.

Fransa basınındaki haberlere göre, Türk Kültür Merkezi (CCT) bünyesindeki caminin duvarına dün sabah namazı esnasında bir şahıs hakaret içerikli ifadeler yazdı.

CCT Başkanı Mustafa Düzenli, ilk defa böyle bir saldırıyla karşılaştıklarını açıkladı.

Namaz esnasına denk gelmesi nedeniyle saldırının organize olduğu kanaatini taşıdığını dile getiren Düzenli, imamın namazdan önce saldırının gerçekleştiği duvarın önünden geçtiğini ve bu sırada duvara henüz herhangi bir şeyin yazılmamış olduğunu belirtti.

Fransa'da Müslümanlarda endişe hakim

Düzenli, bölgedeki Müslümanların güvenliğinden endişe duymaya başladığına dikkati çekerek, "Cuma günleri namaz için 1000'den fazla kişi toplanıyor. Bunu yapan daha başka şeylere de kalkışabilir." diye konuştu.

Cami yetkililerinin şikayette bulunması üzerine polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Aynı bölgede Metz kentinde de perşembeyi cumaya bağlayan gece DİTİB'e bağlı cami molotofkokteylleriyle kundaklanmış, çıkan yangında caminin dış cephesi hasar görmüştü.

Belediye Başkanı François Grosdidier saldırıyı İslamofobik olarak niteleyerek, kentte Müslüman topluma dayanışma için cumartesi 12.00'de miting düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Fransa'daki DİTİB camisinde hutbe okumuştu

DİTİB'e bağlı camilere yönelik kundaklama ve İslamofobik saldırıların Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ramazanın sonuna doğru Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan DİTİB Yunus Emre Camisi'nde teravih namazı kıldırması ve hutbe okuması sonrası döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Fransa yönetiminin, Ağustos 2021'de kabul ettiği ve Müslümanların hayatına müdahale ettiği, onları ötekileştirdiği gerekçesiyle eleştirilen "ayrılıkçılıkla mücadele" yasasıyla birlikte Müslümanlara ve cami ile mescitlere yönelik saldırılar artış göstermeye başladı.

Ayrıca, ülkede 2 Mart'ta yayımlanan bir raporda, Şubat 2018'den Ocak 2022'ye kadar 25 bine yakın cami, okul, dernek ve iş yerinin kontrol edildiği, aynı dönemde 20'den fazlası cami olmak üzere bu kuruluşların 718'inin kapatıldığı belirtilmişti.

Amerikan gazetesi New York Times da Fransa'da ayrımcı ve İslamofobik muameleye maruz kaldıkları için çok sayıda Müslüman'ın ülkeyi sessizce terk etmelerini haberleştirmiş, haber ülke medyasında uzun süre gündemde kalmıştı.

Etiketler : İslamofobi fransa saldırı cami
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