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02 Temmuz 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 09:30:00

Fransa'da maskeli göstericiler polislere havai fişeklerle saldırdı

Kaynak: AA

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Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan protestoların 5. gecesinde olaylar ülkenin birçok kentine yayılırken, Marsilya'da jandarma helikopteri devriye atmaya başladı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, başkent Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon, Strazburg, Nice dahil birçok kent olaylı görüntülere sahne oluyor.

Protestoların başladığı 27 Haziran'dan bu yana göstericiler özellikle geceleri Paris dahil birçok kentte havai fişeklerle protesto düzenliyor.

Strazburg, Rennes, Vennisieux kentlerinde yüzleri maskeli göstericiler protestolara müdahale için alana gelen polislere havai fişeklerle saldırdı.

Twitter'dan paylaşılan görüntülerde de Paris'te de göstericilerin devriye atan motorlu polislere havai fişek fırlattığı, polislerin saldırı nedeniyle hızla alandan uzaklaştığı görülüyor.

Polis kısmen tahliye edebildiği turistik Şenzelize Caddesi'nin etrafında devriyeler atarak yağma ve talanları engellemeye çalışırken ara sokaklarda da polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanıyor.

YAĞMALAR SÜRÜYOR

Olaylı bir gece daha geçiren Marsilya semalarında da jandarma helikopteri devriye atmaya başladı.

Kentte ayrıca polisin gösterileri bastırmak için plastik mermilerle ateş açması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı iddia edildi.

Protestocular ayrıca kentte bir araç bayisine girerek içerdeki araçları alarak alandan uzaklaştı.

Montpellier kentinde de polisler yağmalandığı sırada bir mağazaya baskın düzenleyerek yağmacıları gözaltına almaya çalıştı.

Ayrıca, arabaların ateşe verildiği Maubeuge kentinde bir polis arabası yol ortasında yüzü maskeli bir protestocuya çarptı.

Polisler kaçan göstericiyi araçla takibe başladı.

BAZI KENTLERDE AŞIRI SAĞCILAR PROTESTOCULARA KARŞI SOKAKLARA İNDİ

Diğer yandan Angers ve Chambery kentinde aşırı sağcı ve yüzü maskeli grupların sokağa inerek göstericileri darbettiği iddia ediliyor.

Twitter paylaşımlarında Angers'deki aşırı sağcı grubun bir grup göstericinin onları hedef almasıyla dağıldığı belirtildi.

Metz kentinde çekildiği belirtilen başka bir görüntüde de ellerinde kılıç bulunan birkaç kişi kameralara yansıyor.

Etiketler : fransa gösteri gösterici polis havai fişek
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