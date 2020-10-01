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01 Ekim 2020 Perşembe 19:29:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 19:29:00

Fransa'da Macron'a güven azalıyor

Kaynak: AA

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Fransa'da yapılan anketler, Cumhurbaşkanı Macron ve Başbakan Castex'e halkın güveninin gittikçe azaldığını ortaya koydu.

Fransa’da yapılan 7 farklı güven anketinin eylül ayı ortalamasına göre, ağustos ayında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yüzde 41 civarında olan güven geçen ay yüzde 2,4 puan düşerek yüzde 38,7'e geriledi.

Diğer yandan, Başbakan Jean Castex’in popülerliği atandığı temmuz ayında yüzde 49,4 iken, hakkında olumlu düşünenlerin oranı 7,11 puan düşerek eylül ayında yüzde 42,29’a geriledi.

Ülkede geçen ay yapılan bir anket, Fransa halkının yüzde 65’inin salgınla mücadele konusunda hükümete güvenmediğini ortaya koymuştu.

Ankete katılanların yüzde 45’i de hükümetin salgına karşı yeterli önlem almadığı görüşünü bildirmişti.

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