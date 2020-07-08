Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 663 artışla 204 bin 625'e ulaştı.



Son 24 saatte 32 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 965'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 529'u yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 297 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 331 artarak 77 bin 996 oldu.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 91 gündür düşüyor.