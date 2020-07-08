Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 965'e çıktı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 663 artışla 204 bin 625'e ulaştı.
Son 24 saatte 32 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 965'e yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle 529'u yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 297 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 331 artarak 77 bin 996 oldu.
Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 91 gündür düşüyor.
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