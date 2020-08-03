Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 294'e yükseldi
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 294'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 556 artışla 218 bin 12'ye yükseldi.
Son 3 günde hastanelerde 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 294 oldu.
Kovid-19 nedeniyle 384'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 198 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 82 bin 166'ya çıktı.
Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı artarken, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunuda uyarıda bulunuldu.
- IKBY, Habur-İbrahim Halil gümrük kapılarını Kovid-19 nedeniyle yolcu geçişlerine kapatma kararı aldı
- Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 294'e yükseldi
- Ukrayna: Rusya'nın Donbas'a sevkiyatı artırma isteği doğrudan silahlı saldırganlık
- Eski İspanya Kralı Juan Carlos ülkeden ayrılma kararı aldı
- Trump'tan TikTok'un ABD'li bir firmaya satılması için 15 Eylül'e kadar süre
- ABD, İsrail'den aldığı 'Demir Kubbe' savunma sistemini nakletmek için kargo uçağı gönderdi