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11 Ocak 2022 Salı 23:57:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 23:58:00

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısında yeni rekora ulaşıldı

Kaynak: AA

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Fransa'da 368 bin 149 ile Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 341 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 59'a çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 368 bin 149 artışla 12 milyon 573 bin 263'e yükseldi. Bu, salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Hastanelerde 3 bin 969'u yoğun bakımda olmak üzere 23 bin 371 kişinin tedavisine devam ediliyor. Bu sayı, son 7 günde yüzde 26,41 arttı.

Fransa'da 5 Ocak'ta 332 bin 252 vaka açıklanmıştı.

Etiketler : fransa kovid 19 koronavirüs vaka sayısı
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