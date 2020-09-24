  • BIST
    1119.56
  • Dolar
    7,6263
  • Euro
    8,9092
  • Altın
    458,1120
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da KOVID-19 vaka sayısında rekor
Bakan Selçuk: Okula gönderilme oranı çok yüksek
Iğdır'da filyasyon ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
Nijerya'da çetelerin rehin tuttuğu 20 kişi kurtarıldı
PFDK'dan Trabzonspor'a ceza
BM Güvenlik Konseyi ABD ve Çin arasında 'Kovid 19 kavgası'na sahne oldu
PKK/YPG Rasulayn'da yine sivillere saldırdı: 2 ölü, 12 yaralı
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı
Sudan İsrail ile barış anlaşması imzalayacağı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray: Başkan Trump, özgür ve adil bir seçimin sonucunu kabul edecektir
İstanbul'da hissedilen bir deprem daha
ABD'nin İran yaptırımları kapsamında Irak'a verdiği muafiyet süresi 60 güne indirildi
RTÜK 'Kimsesizler' adlı diziyle ilgili inceleme başlattı
İngiltere'de günlük koronavirüs vaka sayısında rekor
Alman ordusunda 'aşırı sağ' krizi! Askeri istihbarat başkanı görevden alındı
Bakan Kasapoğlu Çotanak Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu
Şırnak'ta yakınları dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yaptı
Lavrov: Rusya, İran ve Türkiye, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmasıyla ilgili iş birliğine devam e ...
Başkan Erdoğan talimat verdi! Küçük Sara için müjde
Almanya'da Katolik Kilisesi'nin cinsel taciz mağdurlarına tazminat
Fransa Ombudsmanı Hedon, Calais'deki sığınmacıların insanlık dışı koşullarda yaşadığını bildirdi
MGK'dan Doğu Akdeniz mesajı: Türk milletinin menfaatleri hususunda taviz verilmeyecek
Ezeli rekabette 392. randevu
24 Eylül 2020 Perşembe 23:39:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 23:39:00

Fransa'da KOVID-19 vaka sayısında rekor

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı, son 24 saatte 16 bin 96 yeni vaka ile salgının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. KOVID-19'a yakalanan toplam kişi sayısı 497 bin 237'ye yükseldi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 52 kişinin daha yeni tip koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 511'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 96 artışla 497 bin 237'ye yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hastanelerde 1048'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 31 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı ise 431 artışla 94 bin 413'e yükseldi. KOVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 6,5'e çıktı.

SALGIN ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Diğer yandan, Paris Hastaneler Grubundan yapılan açıklamada, başkentte bu hafta sonundan itibaren ameliyatların yüzde 20'sinin erteleneceği belirtildi.

Fransa'da son olarak 19 Eylül'de 13 bin 498 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER