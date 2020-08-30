Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 275 bini aştı
Kaynak: AA
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 413 vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 277 bin 943 oldu.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı 5 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 413 artışla 277 bin 943'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 606'ya ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 402'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 535 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı kısmen arttı.
Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.
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