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14 Ekim 2020 Çarşamba 22:00:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 23:01:00

Fransa'da koronavirüs karşı sokağa çıkma yasağı kararı

Kaynak: AA

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Fransa'da Kovid-19 önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 ve France 2'nin canlı yayın programında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan yeni tedbirleri duyurdu.

Salgınla ilgili durumun endişe verici olduğunu ancak panik yapılmaması gerektiğini ifade eden Macron, salgında ikinci dalganın yaşandığını bildirdi.

Macron, virüsün artık her yaş kategorisinde yayıldığını ve herkes için tehlikeli olduğunu belirtti.

Ülkede her gün 200 yeni hastanın yoğun bakımda tedaviye alındığını, yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk oluştuğunu ifade eden Macron, salgının yayılmasının önlenmesi gerektiğini aktardı.

Macron, Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde 17 Ekim itibarıyla 4 hafta süreliğine 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Emmanuel Macron, bu yasağa uymayanlara 135 avro para cezası kesileceğini, bu kuralı birkaç kez ihlal edenlere ise 1500 avro para cezası verileceğini belirtti.

Uygulama kapsamında sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkılmasına izin verileceğini ifade eden Macron, şehirler arası dolaşımın serbest olduğu bilgisini paylaştı.

Bu uygulama nedeniyle olumsuz etkilenecek bazı sektörlere yardımlarda bulunacaklarını aktaran Macron, Fransızların Kovid-19 tedbirlerine sıkı şekilde uymasının ve 6'dan fazla kişinin bir araya gelmemesinin önemine işaret etti.

Macron, gelecek yılın yazına kadar bu virüsle birlikte yaşanacağını söyledi.

SAĞLIK ALANINDA OHAL

Diğer yandan, hükümetin yayımladığı kararnameyle 17 Ekim'de sağlık alanında yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine karar verildi.

OHAL, hükümete ülke genelinde veya belirli bölgelerde bazı özgürlükleri kısıtlama, gerek görülen her türlü mal varlıklarına ve hizmetlere el koyma yetkisi veriyor. OHAL kapsamında aynı zamanda salgından etkilenen şirketlere mali yardım yapılıyor.

Fransa'da martta da 2 ay süreliğine sağlık alanında OHAL ilan edilmişti.

Ülkede, 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

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