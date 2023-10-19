VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor
Kayseri'de "Erciyes-2023 Tatbikatı" tamamlandı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin cenaze töreni
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir camiye saldırısında ölen ve yaralılar olduğu belirtildi
İsrail kökenli Fransız yazardan kan donduran sözler!
19 Ekim 2023 Perşembe 13:58:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 13:58:00

Fransa'da kırmızı alarm! 4 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşatıldı

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Fransa'nın Bordo, Nant, Lille, Montpellier kentlerindeki havalimanları bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, ülkenin Bordo, Nant, Lille, Montpellier kentlerindeki havalimanları bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Polis, Montpellier Havalimanı'na intikal ederken bomba imha ekipleri havalimanında aramalar gerçekleştiriyor.

Lille Havalimanı'nda yerel saatle 10.30'da yaklaşık 300 yolcu tahliye edilirken, 12.00 sularında bu havalimanındaki faaliyetler kademeli olarak tekrar başladı.

Ülkede son günlerde okul, havalimanı, müze gibi alanlarda yapılan sahte bomba ihbarlarının ardından, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti dün basına yaptığı açıklamada sahte bomba ihbarı verenleri bulacaklarını ve cezalandıracaklarını duyurdu.

Dün de ülkedeki 6 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilmiş ancak ihbarların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

Etiketler : 0
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Oğlumla gurur duyuyorum

Oğlumla gurur duyuyorum
Şerbetli set

Şerbetli set
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
At üzerinde güzellik yarışması

At üzerinde güzellik yarışması
Babaya son bakış

Babaya son bakış
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX