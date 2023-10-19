Fransa'da kırmızı alarm! 4 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşatıldı
Son Dakika Haberleri.. Fransa'nın Bordo, Nant, Lille, Montpellier kentlerindeki havalimanları bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.
Fransız BFMTV kanalının haberine göre, ülkenin Bordo, Nant, Lille, Montpellier kentlerindeki havalimanları bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.
Polis, Montpellier Havalimanı'na intikal ederken bomba imha ekipleri havalimanında aramalar gerçekleştiriyor.
Lille Havalimanı'nda yerel saatle 10.30'da yaklaşık 300 yolcu tahliye edilirken, 12.00 sularında bu havalimanındaki faaliyetler kademeli olarak tekrar başladı.
Ülkede son günlerde okul, havalimanı, müze gibi alanlarda yapılan sahte bomba ihbarlarının ardından, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti dün basına yaptığı açıklamada sahte bomba ihbarı verenleri bulacaklarını ve cezalandıracaklarını duyurdu.
Dün de ülkedeki 6 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilmiş ancak ihbarların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.
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