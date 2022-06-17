VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan 'nükleer müzakerelere devam edeceğiz' açıklaması
Fuat Oktay YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
ABD'de iklim değişikliğine bağlı doğal felaketler arttı
Emine Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Fransa'da kavurucu yaz sıcakları hayatı olumsuz etkiliyor
İç Ege ile Ankara ve Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bilgiç'ten Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatine ilişkin açıklama
Almanya'da milli SİHA Bayraktar TB2'ye övgü
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Norveçlilere vizesiz seyahat' iddialarına yanıt
Başkan Erdoğan'dan iklim eylem planı açıklaması
Vali Yerlikaya İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci sayısını paylaştı
Fed'den enflasyon ve fiyat istikrarı açıklaması
Putin: Rusya Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı değil
Bakan Özer'den yaz okulu açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü' mesajı
Türk Yıldızları Amasya semalarında gösteri yaptı
Kütahya'da otomobil devrildi: 1 öldü, 3 yaralı
Guterres: 21'inci yüzyılın barış planı yenilenebilir enerjiler
Amasya'da bir kişi ATM'de unutulan parayı polise teslim etti
Ukrayna: AB üyelik yolu, Rusya ile savaştaki zaferi yakınlaştıracak
İletişim Başkanı Altun: İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye'nin kaygılarını ciddiye alan açıklamalar duy...
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması
Kesintisiz operasyonlar için üretildi
ANKA İHA'ya ŞİMŞEK entegrasyonu!
17 Haziran 2022 Cuma 22:59:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 22:59:00

Fransa'da kavurucu yaz sıcakları hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da bazı bölgelerde 40 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı nedeniyle Gironde vilayetinde birçok etkinlik iptal edildi.

Fransız Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamada, artan yaz sıcakları nedeniyle ülkenin 14 vilayette kırmızı, 56 vilayette ise turuncu alarm durumuna geçildiği bildirildi.

Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıktı.

Kırmızı alarma geçirilen ülkenin güneybatısındaki Gironde Vilayeti Valiliğinden yapılan açıklamada, vilayetteki sıcaklıkların bugün 40'ı, yarın ise 41 dereceye çıkacağı kaydedildi.

Açıklamada, sıcak dönem bitene kadar dış ve klimasız iç mekanlarda yapılacak tüm etkinliklerin valilik kararıyla yasaklandığı duyuruldu.

Güneşin dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıya çıkılmaması istenen açıklamada, sıcak havanın özelikle yaşlı, kronik hastalığı olan, evsiz ve bebekler için daha fazla risk taşıdığı vurgulandı.

KURAKLIK VE ORMAN YANGINI RİSKİ

40 vilayette özellikle de tarım faaliyetlerindeki su kullanımına farklı düzeylerde kısıtlamalar getirildi.

Aşırı sıcakların ülkede kuraklığı tetikleyerek orman yangınlarına sebep olacağından endişe ediliyor.

TRAFİKTE GEÇİCİ KISITLAMALAR

Ülkedeki sıcak hava dalgasının neden olacağı ozon kirliliğine karşı trafikte geçici kısıtlamalar getiriliyor.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren geçici bir süre için başkent ve yakın çevresinde hem trafiğe çıkışlara kısıtlama getirildi hem de belli saatlerde hız sınırları düşürüldü.

Fransa'nın Lyon, Villeurbanne ve Caluire kentlerinde de trafikte benzer kısıtlamalar getirildi.

Etiketler : Meteoroloji Fransız hava sıcaklığı Gironde vilayeti
1 milyon lirayı koluna taktı

1 milyon lirayı koluna taktı
Tatil isteği

Tatil isteği
KKTC'de ‘Çakkıdı Çakkıdı'

KKTC'de ‘Çakkıdı Çakkıdı'
Anne acısı

Anne acısı
Hande'yle ayrılmadık

Hande'yle ayrılmadık
Bollywood yıldızı İstanbul'da

Bollywood yıldızı İstanbul'da
Ayrılıklar medeni olmalı

Ayrılıklar medeni olmalı
Sess'li gece

Sess'li gece
Doğum günü için otel kapattı

Doğum günü için otel kapattı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX