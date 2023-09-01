VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na eleştiri: Her işi fırıldak
Fransa'da jandarma aracında ölen siyahi gencin ölümüne takipsizlik
Antalya'da uyuşturucuya geçit yok! Helikopter destekli operasyon
Yedikule Bostancıları Derneği üyeleri İmamoğlu'na isyan etti: "Bu kadar vicdansızlık olmaz"
Rusya'nın Ay yüzeyine çarpan aracı 10 metre çapında krater oluşturdu
Mali'de 200,000 çocuk açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya
01 Eylül 2023 Cuma 21:26:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 21:26:00

Fransa'da jandarma aracında ölen siyahi gencin ölümüne takipsizlik

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore'nin ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı alındı

Ulusal basındaki habere göre, Paris Adli Mahkemesi, Traore'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Mahkeme, yapılan farklı otopsi ve bilirkişi raporlarında Traore'nin ölümüne sebebiyet verecek bir şiddet bulgusuna rastlanmadığına hükmetti.

Traore'nin ailesinin avukatı Yassine Bouzrou, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, takipsizlik kararına itiraz edeceğini ve kararı temyize götüreceğini belirtti.

Olay günü Traore'yi gözaltına alan 3 jandarma, soruşturma kapsamında 2018'den bu yana tanık statüsündeydi.

Traore'nin ailesi, oğullarının ölümünden söz konusu 3 jandarmayı sorumlu tutuyor.

Adama Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği öne sürülmüştü.

Ancak Traore'nin doktor müdahalesinden önce jandarma aracında öldüğü ortaya çıkmıştı.

Etiketler : fransa Adama Traore takipsizlik
Szymanski, Hande'nin kadrajında

Szymanski, Hande'nin kadrajında
Bir dizi operasyon

Bir dizi operasyon
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
David Guetta geliyor

David Guetta geliyor
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX