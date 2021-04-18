İngitere'den Fransa'ya ithalat yasağı: 'Şoke olduk'

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18 Nisan 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 10:32:00

Fransa'da, İngiltere'nin kaz ciğeri ithalatını yasaklama planı tepkiye yol açtı

Kaynak: AA

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İngiltere'nin Fransa'dan kaz ciğeri ithalatını yasaklaması yetkililer tarafından tepkiyle karşılandı.

Fransa'da 3 bin 500 kaz ciğeri üreticisini temsil eden komite CIFOG'un direktörü Marie-Pierre Pe, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin kaz ciğeri ithal etmeyi yasaklama planını üzüntüyle karşıladığını ve şoke olduğunu belirtti.

Serbest ticareti destekleyen bir ülke için bunun sadece paradoksal olmadığını, aynı zamanda üretimleri hakkında bilgi eksikliğini gösterdiğini dile getiren Pe, "Açıkçası işimizi nasıl yaptığımızı bilmiyorlar. Bu kararı vermeden önce, akla uygun karar alabilmeleri için onları bir kaz ciğeri üreticisini ziyaret etmeye davet ediyorum. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok ve şeffaf bir şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Pe, kaz ciğeri üretiminin birçok kez incelendiğini ve Avrupa'nın gıda düzenlemelerine uygun bulunduğunu aktardı.

Bazı çiftliklerdeki görüntülerin şoke edici olduğunu vurgulayan Pe, ancak bunların istisna olduğunu, çiftliklerin yetkililer tarafından denetlendiğini kaydetti.

Marie-Pierre Pe, "Üzgünüm ve şoke oldum. İngiliz hükümeti tek taraflı argümanlara dayalı bir yasa çıkarmaz. Onları şahsen gelip kendi gözleriyle görmeye davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberinde, bir grup İngiliz milletvekilinin de bakanlara mektup yazarak, İngiltere'de kaz ciğerinin satışını yasaklama çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Haberde, mektupta, gelecek aylarda binlerce ördek ve kazın işkenceye maruz kalacağının ifade edildiği vurgulandı.

Fransa, İngiltere'ye yılda 200 ton kaz ciğeri ihraç ediyor.

Etiketler : İNGİLTERE FRANSA Marie-Pierre Pe
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