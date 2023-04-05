Fransa'da hükümetle sendikaların emeklilik reformu görüşmesinden sonuç çıkmadı

Fransa'nın önde gelen sendikalarının temsilcileri ile Borne, başta emeklilik reformu olmak üzere çeşitli meseleleri ele almak üzere, başkent Paris'te, Başbakanlıkta bir araya geldi.

Tarafların uzlaşamaması üzerine bir saatten kısa süren görüşmeden sonra sendika yetkilileri, yerel basına açıklamalarda bulundu.

Fransız Hristiyan İşçileri Konfederasyonu (CFTC) Başkanı Cyril Chabanier, görüşmede Borne'ye emeklilik reformunun ne kadar adaletsiz olduğunu ve geri çekilmesinden başka demokratik bir çıkış yolu göremediklerini aktardıklarını belirtti.

Chabanier, reformun, mevcut emeklilik sistemindeki eşitsizliği derinleştirdiğine dikkati çekerek Fransa'daki "sosyal krize, demokratik krizin" de eklendiği yorumunu yaptı.

Genel İş Sendikası (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet de "radikalleşmiş" bir hükümetle karşı karşıya olduklarını savunarak "Başbakan, reformun geri çekildiğini açıklamazsa toplantıyı terk etme kararı almıştık ve öyle de yaptık." dedi.

HÜKÜMET, SENDİKALARLA İLETİŞİMİ KOPARMAK İSTEMİYOR



Fransa Başbakanı Borne ise görüşmede sendikalara emeklilik reformunun gerekliliğinin belirtildiğini, sendikalar olmadan ilerlemeyi düşünmediklerini kaydetti.

REFORM KARŞITLARI DÜNYACA ÜNLÜ ZAFER TAKI'NA ÇIKTI



Öte yandan, yaklaşık 50 kadar emeklilik reformu karşıtı, Paris'in Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı'na çıkarak "64'e hayır" pankartı astı.

EMEKLİLİK REFORMU KRİZİ



Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.