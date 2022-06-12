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12 Haziran 2022 Pazar 13:07:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 13:07:00

Fransa'da halk genel seçimin ilk turu için sandık başına gitti

Kaynak: AA

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Seçimde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ve aşırı solcu Jean-Luc Melenchon liderliğindeki Nupes ittifakları yarışıyor.

Fransa'da milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerinin ilk turu başladı.

Yaklaşık 48,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk, Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitti.

Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'da başladı, 18.00'de sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'a kadar oy kullanılabilecek.

Yurt dışı seçmenin halihazırda oy kullandığı seçimde, oy verme işlemi saatleri deniz aşırı topraklarda ise farlılık gösterecek.

Seçimde 6 bin 293 aday milletvekili olmak için yarışıyor.

İlk turda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.

Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.

Seçimlerin 19 Haziran'da düzenlenecek ikinci turuna, yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

Genel seçimdeki ittifaklar

Bu yılki genel seçimlerde iki ittifak öne çıkıyor.

Nisan ayındaki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda 3'üncü olan aşırı solcu Fransa Boyun Eğmeyen Partili (LFİ) Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle, "tarihi adım" olarak nitelendirilen LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı kuruldu.

Nupes ittifakı, mecliste salt çoğunluğu (289 sandalye) alarak, Melenchon'un başbakan olarak atanmasını hedefliyor.

Macron'un siyaseti için önemli bir seçim

İkinci kez cumhurbaşkanı seçilen Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor.

Macron, mecliste salt çoğunluğu elde edemeyebilir

Fransız basını, son günlerde Macron'un liderliğindeki ittifakın mecliste çoğunluğu elde edemeyebileceğini yazıyor.

Ipsos-Sopra Steria şirketlerinin 6-7 Haziran'da yaptığı seçim anketine göre, genel seçimlerde Ensemble ittifakı, mecliste 260 ila 300 milletvekili elde edecek.

Nupes'ün 175 ila 215 sandalye, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi (LR), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) dahil çeşitli sağ partilerin toplam 35 ila 55 sandalye alması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda Macron'un rakibi olan aşırı sağcı Marine Le Pen'in de aday olduğu genel seçimlerde, Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in (RN) 20 ila 50 milletvekili çıkaracağı tahmininde bulunuluyor.

Genel seçimde başarısız olan bakanlar istifa edecek

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un yanı sıra kabinedeki 14 bakanın aday olduğu genel seçimde, milletvekili seçilemeyen başbakan da dahil bakanların kabineden istifa edecekleri daha önce belirtilmişti.

Etiketler : Fransa Elisabeth Borne Macron
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