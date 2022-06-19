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19 Haziran 2022 Pazar 11:25:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 11:25:00

Fransa'da halk genel seçimin ikinci turu için sandık başına gitti

Kaynak: AA

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Fransa'da milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerin ikinci turu başladı.

Yaklaşık 48,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk, 577 sandalyeli Ulusal Mecliste görev yapacak milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.

Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başladı, 18.00'de sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek. Oy verme işlemi saatleri deniz aşırı topraklarda ise farklılık gösterecek.

Fransa'da genel seçimin ilk turunda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılıyor. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura kalıyor. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçiliyor.

Buna göre, 5 milletvekili adayı seçimin ilk turunda Ulusal Meclis'e girmeye hak kazandı.

Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.

Genel seçimlerde öne çıkan iki ittifak

Fransa Boyun Eğmeyen Partili (LFİ) aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partisi'ni (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı kuruldu.

Nupes ittifakı, Meclis'te salt çoğunluğu (289 sandalye) alarak, Melenchon'un başbakan olarak atanmasını hedefliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) etrafında da Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan Ensemble adında bir konfederasyon oluşturuldu.

Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor.

Macron, mecliste salt çoğunluğu elde edemeyebilir

Macron'un liderliğindeki ittifakın milletvekili seçiminde çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı tartışılırken, seçimin ilk turundan sonra verilen sandık çıkış anketleri ve son günlerdeki kamuoyu yoklamalarına göre Ensemble ittifakı Meclis'te çoğunluğu kazanamayabilir.

İfop-Fiducial şirketlerinin 14-15 Haziran'da yaptığı seçim anketlerine göre, genel seçimde Ensemble ittifakı, Meclis'te 265 ila 300 milletvekili elde edecek.

Nupes'ün 180 ila 210 sandalye, "merkez sağdaki LR, Bağımsızlar, Demokratlar Birliği (UDI) ve merkez partisi Les Centristes'in toplam 40 ila 65 sandalye alması öngörülüyor.

Le Pen'in de aday olduğu ve ikinci tura yüksek bir oy oranıyla kaldığı genel seçimlerde, Le Pen'in partisi RN'nin 20 ila 40 milletvekili çıkaracağı tahmininde bulunuluyor.

Seçimin tartışmalı ilk tur sonuçları

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ilk turda Ensemble ittifakı oyların yaklaşık yüzde 25,75'ini almıştı. Nupes ittifakı yüzde 25,66 ile Ensemble'yi yakından takip ediyor. Aşırı sağcı RN'nin oy oranı yüzde 18,68'i bulurken, Merkez sağdaki LR yüzde 10,42'de kalmıştı.

İlk turda sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 52,49 olmuştu.

Nupes milletvekili adaylarından birçok isim İçişleri Bakanlığının yayımladığı seçim sonuçlarında bazı Nupes adaylarının oylarının ittifak bünyesinde sayılmadığını ileri sürmüştü.

Genel seçimde başarısız olan bakanlar istifa edecek

Seçimin ikinci turuna kalan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un yanı sıra kabinede milletvekili adayı olan 14 bakandan, milletvekili seçilemeyenlerin kabineden istifa edecekleri daha önce belirtilmişti.

Etiketler : Ulusal Mecliste FRANSA SEÇİM Genel seçim
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