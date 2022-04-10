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10 Nisan 2022 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 07:30:00

Fransa'da halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor

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48,7 milyon seçmenin olduğu Fransa'da ilk turu gerçekleşecek seçimde, 12 aday içerisinde yüzde 50'yi geçen, gelecek 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek.

Hiçbir aday ilk turda yüzde 50'yi geçemezse en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek seçimin ikinci turunda kozlarını paylaşacak.

Seçimin galibi Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak

Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'da başlayacak ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'a kadar oy kullanılabilecek.

Araştırma şirketleri sandıkların kapanmasından itibaren 12 adayın yarışacağı seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.

Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak.

Seçimi kazanan aday 13 Mayıs'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte 12 adayın yarışacağı seçimde, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) adayı Valerie Pecresse, Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Marine Le Pen ve Yeniden Fetih (Reconquete) partisi Başkanı Eric Zemmour aşırı sağ adaylar olarak öne çıkıyor.

Sol cepheden, Boyun Eğmeyen Fransa Partisi lideri Jean-Luc Melenchon, ilk turu geçebilecek tek sol aday olarak gösteriliyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Macron

2017'de öne çıkardığı liberal politikalarla cumhurbaşkanı görevine seçilen Macron'un popülaritesi, dünya gündeminde de yankı uyandıran sarı yelekliler hareketi ile ekonomik ve toplumsal sorunlar nedeniyle düştü.

Kovid-19 salgını döneminde ekonomik sıkıntılara yönelik eleştirilerin odağını değiştirmek için Müslümanları hedef alan bir yasayı gündeme getiren Macron, uluslararası toplum, sivil toplum kuruluşları, insan hakları savunucuları tarafından ülkede Müslümanlara karşı zulüm ortamı oluşturmak, İslamofobiyi kurumsallaştırmak ve ayrımcılıkla suçlandı.

Anketler, seçimin ikinci turunun Macron ve aşırı sağcı adaylardan biri olan Le Pen'in arasında geçeceğini gösteriyor.

Oy kullanacak "kararsız" seçmen

Paris'in banliyösü Saint-Denis'de yaşayan Virginie Diawara, seçime bir gün kalmasına rağmen hala kimin için oy vereceğini bilmediğini söyledi.

Diawara, seçime katılan adayların beklentisinin altında olduğunu belirterek buna rağmen yine oy kullanmaya gideceğini aktardı.

Bir diğer seçmen Jerome Radal ise seçim sürecinin gerçek gündemden uzak geçmesinden yakınarak, kesin olmamakla birlikte Melenchon'a oy vermeyi düşündüğünü dile getirdi.

Üniversitede öğrenci Hasna Bodilis de bu seçimde hiçbir adayın öne çıkmadığını ancak yine de oyunun boşa gitmemesi için Melenchon'u tercih edeceğini vurguladı.

"Seçim öncesi verilen vaatler sonrasında yerine getirilmiyor"

29 yaşındaki Jordan Grougi ise seçimin ilgisini çekmediğini ifade ederek "(Adaylar) Bize bir şeyler vadediyorlar, ama biz onların gerçekleştiğini asla göremiyoruz." diye konuştu.

Grougi bu nedenle oy vermeye gitmeyeceğini dile getirdi.

30 yaşındaki Sarah Lechuga ise kriz zamanında istikrarı korumak adına seçimini Macron'dan yana yapacağını ifade etti.

Lechuga bir partinin veya cumhurbaşkanının yaptıklarının tam anlaşılması için tek bir dönemin yeterli olmayacağını savundu.

Etiketler : Fransa OY SEÇİM Macron
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