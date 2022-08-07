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07 Ağustos 2022 Pazar 12:46:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 12:46:00

Fransa'da dördüncü sıcak hava dalgası endişesi

Kaynak: AA

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Fransa'da yüksek sıcaklıkların neden olduğu kuraklık ve orman yangınları endişesi devam ederken yarından itibaren bir hafta sürecek yeni bir sıcak hava dalgasının daha başlayacağı belirtildi.

Le Figaro'nun haberine göre, üst üste üç sıcak hava dalgasına maruz kalınan ülkede, pazartesiden itibaren 15 Ağustos'a kadar sürecek ve ülkenin güney, doğu ve orta bölgelerini etkisi altına alacak yeni bir sıcak hava dalgası daha başlıyor.

Hava tahminleri, hafta içinden itibaren özellikle güney bölgelerinde sıcaklığın birkaç gün, gündüz 36 derece civarında gece ise 20 derecenin üstünde geçeceğini gösteriyor.

Bazı bölgelerde ise sıcaklığın 40 derece ve üzerine çıkması öngörülürken, güneydeki sıcak rüzgarların kuzeye doğru seyredecek olması nedeniyle kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Morhiban'da eş zamanlı 20 yangın

Öte yandan Fransız basını ülkenin Morhiban bölgesinde dün akşam eş zamanlı 20 kadar yangının başladığını aktardı.

Bazı yangınların ilerlemesinin durdurulduğu, bazılarının da kontrol altına alındığı belirtildi.

Yangınların durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da yaklaşık 2 bin 500 itfaiyeci yangın riskine karşı hazır bekletiliyor.

Senato'nun 3 Ağustos'ta yayımladığı rapora göre, 2050 yılına kadar ülkenin Akdeniz vilayetlerinde yeşil alanlardaki yangınların oranı yüzde 80 artabilir.

Ülke tarihinin en büyük yangınlarından bazılarının yaşandığı bu yaz, on binlerce hektar yeşil alan zarar gördü.

Etiketler : Le Figaro 3 Ağustos Morhiban bölgesi
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