Fransa'da demir yolu çalışanlarının grevi, tren ulaşımını aksattı
Kaynak: AA
Fransa'nın başkenti Paris'in de yer aldığı Ile-de-France bölgesinde demir yolu ulaşımı çalışanlarının greve gitmesiyle, şehirler arası ulaşım dahil, iç tren seferlerinin bazılarının iptal edildiği ve ulaşımın büyük ölçüde aksadığı belirtildi.
Fransız basınındaki haberlere göre, demir yolu şirketi SNCF çalışanları, maaş artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle dün akşamdan itibaren 19 Aralık'a kadar greve gitme kararı aldı.
Grev nedeniyle birçok sefer iptal edilirken, en çok aksama Paris ve banliyöleri arasında seferler yapan RER C ile R, N ve U hatlarında oldu.
SNCF ise vakit kayıplarını önlemek için yolculardan gün içinde sürekli güncel iç tren seferi saatlerini kontrol etmelerini istedi.
Öte yandan Paris-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont, Nantes-Lyon, Toulouse-Hendaye ve Beziers-Clermont kentleri arasında sefer yapan hızlı trenler seferleri de önemli ölçüde iptal edildi. Söz konusu seferlerde de aksamalar yaşanıyor.
- Rusya'dan Başkan Erdoğan'ın Suriye teklifine yanıt
- Fransa'da demir yolu çalışanlarının grevi, tren ulaşımını aksattı
- Fransa'da bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişi öldü
- Peru'daki hükümet karşıtı gösterilerde çıkan olaylarda ölü sayısı 18'e yükseldi
- ABD Senatosu 858 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısını onayladı
- Trump'ın 'önemli duyuru' yapacağım dediği açıklama 'dijital ticari kart' çıktı