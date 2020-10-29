Fransa'da bir kilise yakınında bıçaklı saldırı

Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Fransız yetkililer, Nice'teki Notre Dame Kilisesi yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yetkililer, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırganın yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, Estrosi ile görüştükten sonra Bakanlıkta saldırıya ilişkin "kriz toplantısı" düzenlendiğini aktardı.

Fransa Terörle Mücadele Savcılığının da saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un olay yerine gideceği ifade edildi.

Ulusal Mecliste saldırıda yaşamını yitirenler için bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, saldırıya ilişkin "Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fransa’nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır.

Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz.