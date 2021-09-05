AVM'ye girer aşısızlar coplarlar dövüldü

Fransa'da aşısız iki kadın AVM'ye girdi, polis müdahaleyi abarttı
Fransa'da alışveriş merkezine giren iki aşısız kadına polis sert müdahalede bulundu. Onlarca kasklı polisin coplarla saldırısına uğrayan kadınlar bir yandan karga tulumba göz altına alınırken diğer Fransız vatandaşlar bu anları kamera ile kaydetti.
Fransa'da aşısız iki kadın alışveriş merkezine girmek isteyince arbede çıktı.
"Aşı kartı" uygulamasının geçerli olduğu ülkede, hemen her gün birçok protesto gerçekleşirken, polislerle aşısızlar arasında yeni bir olay meydana geldi.
İki kadın, aşısız olarak alış veriş merkezine girdi daha sonra içeride çok sayıda kasklı polis tarafından kovalandı. Bir duvar kenarına kıstırılan kadınlar coplarla dövüldü. Teröriste müdahaleyi andıran görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Fransız vatandaşlar olaya tepki gösterirken karga tulumba edilen kadınlar olay nedeniyle polis merkezine götürüldü.