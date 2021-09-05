VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar eğitim için döndü
Başkan Erdoğan açıklayacak! İşte masadaki kritik konular
Yeni kapanma mı geliyor?
AVM'ye girer aşısızlar coplarlar dövüldü
Türkiye'nin hamlesi çılgına çevirdi! Yunan basını yazdı
Modernizasyonu tamamlanıp TSK'ya teslim edildi!
Fukuşima'daki radyoaktif atık su okyanusa dökülecek
İki köy başka ile geçmeye karar verdi! Referandum sonuçlandı
Sipariş verilen yaklaşık 130 bin yemek çöpe gitti
TÜBİTAK'ta bir ilk gerçekleşti: Selçuk Bayraktar gençlere mesajı verdi
Kardeş ülkeden Rusya'ya Karabağ tepkisi: Temasa geçtiler
Dünya TUSAŞ'ı konuşacak! Yeni imzalar atıldı
Uzman isimden "semptom takibi" uyarısı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den müzakere açıklaması
Avrupa'nın hızla sınavı
Toplu taşıma, tedbirlerden ödün vermeden kullanılmalı
PKK kontrolündeki kampta vahşet var
Dünyanın gözü bu tapınakta!
Yeni bir safhaya geçiliyor
Ya PRC ya aşı! İşte 6 Eylül kuralları
İstanbul için saat verildi
Aşk bitti
Tiyatroseverler buluştu
Filenin sultanlarını sahnede alkışlandı
05 Eylül 2021 Pazar 12:15:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 12:49:00

Fransa'da aşısız iki kadın AVM'ye girdi, polis müdahaleyi abarttı

ABONE OL

Fransa'da alışveriş merkezine giren iki aşısız kadına polis sert müdahalede bulundu. Onlarca kasklı polisin coplarla saldırısına uğrayan kadınlar bir yandan karga tulumba göz altına alınırken diğer Fransız vatandaşlar bu anları kamera ile kaydetti.

Fransa'da aşısız iki kadın alışveriş merkezine girmek isteyince arbede çıktı.

"Aşı kartı" uygulamasının geçerli olduğu ülkede, hemen her gün birçok protesto gerçekleşirken, polislerle aşısızlar arasında yeni bir olay meydana geldi.

İki kadın, aşısız olarak alış veriş merkezine girdi daha sonra içeride çok sayıda kasklı polis tarafından kovalandı. Bir duvar kenarına kıstırılan kadınlar coplarla dövüldü. Teröriste müdahaleyi andıran görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Fransız vatandaşlar olaya tepki gösterirken karga tulumba edilen kadınlar olay nedeniyle polis merkezine götürüldü.

Etiketler : Fransız vatandaşlar AVM KORONA AŞI
Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si

Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si
Prensesim artık Boğaziçili

Prensesim artık Boğaziçili
Anne olmak istiyor

Anne olmak istiyor
Aleyna konserde annesi karantinada

Aleyna konserde annesi karantinada
Londra'da eğitim verecek

Londra'da eğitim verecek
Günde 50 kez evlenme teklifi alıyor

Günde 50 kez evlenme teklifi alıyor
Yeni sezonda ekranda

Yeni sezonda ekranda
Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi

Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi
Estetikten değil dişlerimden konuşamıyorum

Estetikten değil dişlerimden konuşamıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER