Fransa'da 47 bin hektardan fazla yeşil alan zarar gördü

Le Parisien gazetesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) yeryüzü gözlem programı Copernicus Atmosfer İzleme Servisinin verilerine dayandırdığı haberine göre, yıl başından bu yana Fransa'da 47 bin 286 hektar yeşil alan zarar gördü.

Haberde, bunun Paris'in 4 katından fazla büyük bir alana denk geldiğine işaret edildi.

Fransa'da en çok yeşil alanın zarar gördüğü yıl 2019'du

Yangınlarda hayatını kaybeden olmadı.

2000 yılından bu yana Fransa'da en çok yeşil alanın zarar gördüğü yıl, 43 bin 602 hektar ile 2019 olmuştu.

Sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da yaklaşık 2 bin 500 itfaiyeci yangın riskine karşı tetikte.

Senato'nun dün yayımladığı raporuna göre, 2050 yılına kadar ülkenin Akdeniz vilayetlerinde yanan yeşil alan yüzde 80 artabilir.