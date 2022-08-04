VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar: Ukrayna'dan 3 tahıl gemisi daha yola çıkacak
Brent petrol düşüşü devam ediyor: 93,72 dolar
Çin'in fırlattığı güdümlü füzeler Tayvan yakınlarına düştü
Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Fransa'da 47 bin hektardan fazla yeşil alan zarar gördü
KPSS ile personel alım süreçleri yeni takvime göre güncellenecek
Bahçeli 'cemevi saldırısı' ve 'KPSS'ye yönelik iddiaları' değerlendirdi
Togg ilk kez şarjda görüntülendi
Türkiye'nin yeni nesil seyir füzesi "Çakır" atışa hazırlanıyor
Başkan Erdoğan'dan YAŞ kararları sonrası teşekkür mesajı
Irak'taki Haşdi Şabi, Sadr'ın parlamentoyu feshetme çağrısını reddetti
Başkan Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın nedeniyle Başhekim Leana'yı aradı
"2022 Türkiye Afet Tatbikat Yılı kapsamında hedefimize ulaşacağız"
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye'ye övgü
Ampute Milliler, başarılarını dünya kupasıyla taçlandırmak istiyor
Giresunspor Savicevic'i transfer etti
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a "itidal" çağrısı yaptı
İngiltere Merkez Bankası'ndan 27 yılın en yüksek faiz artışı
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile Rusya-Türkiye zirvesi ve Karabağ'daki gelişmeleri görüştü
Başkan Erdoğan yarın Rusya'ya gidecek
Bir AKSUNGUR SİHA daha Mavi Vatan'da göreve hazır
YAŞ kararları açıklandı
Hakkari'de Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu başlatıldı
Borsa İstanbul Sanayi Şirketlerini Ziyaret Ediyor
04 Ağustos 2022 Perşembe 19:11:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 19:11:00

Fransa'da 47 bin hektardan fazla yeşil alan zarar gördü

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da yıl başından ağustos ayı başına kadar yangınlar nedeniyle 47 bin 286 hektar yeşil alan yandı. Ayrıca sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da yaklaşık 2 bin 500 itfaiyeci yangın riskine karşı tetikte.

Le Parisien gazetesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) yeryüzü gözlem programı Copernicus Atmosfer İzleme Servisinin verilerine dayandırdığı haberine göre, yıl başından bu yana Fransa'da 47 bin 286 hektar yeşil alan zarar gördü.

Haberde, bunun Paris'in 4 katından fazla büyük bir alana denk geldiğine işaret edildi.

Fransa'da en çok yeşil alanın zarar gördüğü yıl 2019'du

Yangınlarda hayatını kaybeden olmadı.

2000 yılından bu yana Fransa'da en çok yeşil alanın zarar gördüğü yıl, 43 bin 602 hektar ile 2019 olmuştu.

Sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da yaklaşık 2 bin 500 itfaiyeci yangın riskine karşı tetikte.

Senato'nun dün yayımladığı raporuna göre, 2050 yılına kadar ülkenin Akdeniz vilayetlerinde yanan yeşil alan yüzde 80 artabilir.

Etiketler : Fransa Sıcak hava dalgası yangın
Derin Ve Deren Talu Alem Plus'a Çok Özel Açıklamalarda Bulundu!

Derin Ve Deren Talu Alem Plus'a Çok Özel Açıklamalarda Bulundu!
'Mahşer'e dev koro

'Mahşer'e dev koro
Aleyna için direğe tırmandılar

Aleyna için direğe tırmandılar
Sıcaktan kendini dışarı attı

Sıcaktan kendini dışarı attı
Yakında avukat oluyor

Yakında avukat oluyor
Seda annem değil ablam

Seda annem değil ablam
Plajda bebek sevgisi

Plajda bebek sevgisi
Tatile senaryo engeli

Tatile senaryo engeli
Arif Gülsüm aşkı yaşanmıyor

Arif Gülsüm aşkı yaşanmıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes