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22 Temmuz 2020 Çarşamba 22:02:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 22:02:00

Fransa'da 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte hastanelerde 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 172'ye yükseldi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 998 artışla 209 bin 910'a ulaştı.

Son 24 saatte hastanelerde 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 172'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 445'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 366 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımdaki hasta sayısı 105 gündür düşüyor.

7 MİLYON KİŞİYE "ÜCRETSİZ MASKE"

Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ekonomik olarak zor durumdaki 7 milyon kişiye 40 milyon maskenin ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

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