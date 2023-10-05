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05 Ekim 2023 Perşembe 11:48:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 11:48:00

Fransa'da 2024 Paris Olimpiyatları öncesi tahtakurusu paniği

Kaynak: AA

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2024 Paris Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak Fransa'da hemen her yerde yaşanan "tahtakurusu istilası"na ilişkin endişeler artarken, böcek okullarda da görüldü.

Le Figaro'nun haberine göre, ülkede tahtakurularının yatakların yanı sıra, tren, metro, sinema ve hastanelerde de görülmesinin ardından Seine-Saint-Denis vilayetinde eylül sonunda tahtakurusu alarmı verilen 2 okulda ilaçlama yapıldı.

Okul müdürleri "istilanın" önlendiğini ve konuya ilişkin olarak velileri bilgilendirdiklerini söyledi.

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Thierry Portes, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Seine-Saint-Denis'te bir lisede, 28 Eylül'den bu yana tahtakuruları görüldüğünü ancak okul yönetiminin bu konuda bilgilendirme yapmadığını, eğitime devam edildiğini ve bu durumun 900 öğrencinin sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Milletvekili Portes, lise yönteminin davranışını "sorumsuzluk" olarak niteledi.

Portes, Ile-de-France bölgesinde tahtakurusu istilasına karşı "gerçek bir ulusal eylem planı" çağrısı yaptı.

Lyon'daki Albert Camus okulu da aynı nedenle kapatılırken, öğrenciler uzaktan eğitim sistemine geçti.

Fransa'da sağ ve sol milletvekilleri, tahtakurusu sorununa daha önce de dikkati çektiklerini ancak hükümetin meseleyi göz ardı ettiğini belirtiyor.

Muhalefete göre, sosyal medyada yayılan tahtakurusu videoları, 2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak ülke için "olumsuz bir imaj" çiziyor.

Etiketler : tahtakurusu endişesi Fransa tahtakurusu Paris 2024
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