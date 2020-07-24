  • BIST
    119202
  • Dolar
    6,8476
  • Euro
    7,9701
  • Altın
    418,2470
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Vali Yerlikaya'dan 'Ayasofya' talimatı
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin yerli otomobili İngiliz basınında
TAV ilk 6 ayda 11,4 milyon yolcuya hizmet verdi
Fransa'da 16 ülke yolcularına KOVID-19 testi zorunlu oldu
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e 'Ayasofya-i Kebir Cami-i ...
Edirne'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Ayasofya Camii'ndeki cuma namazı Tayland'da sevinçle karşılandı
Bakan Koca, koronavirüste son durumu paylaştı
Miçotakis'in Ayasofya hazımsızlığı! Yutkuna yutkuna konuştu
TFF Tahkim Kurulundan yabancı oyuncu sınırlaması itirazına ret
İran'dan 'hiçbir düşmanca hareketi cevapsız bırakmayız' açıklaması
Dünya Meteoroloji Örgütünden Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgası uyarısı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan namaza kadınlar da katıldı
ABD'de yeni konut satışları 2007'den bu yana en yüksek seviyede
Dayakçı Ozan Güven villasından kaçtı! Deniz Bulutsuz'a şiddet suçundan 13.5 yıl hapis ile yargılanıy ...
Rus tur şirketleri Türkiye'ye yönelik tatil satışlarına başladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile tarihte yeni bir sayfa açıldı
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi ile ilgili flaş gelişme
Şentop'tan Ayasofya paylaşımı: İstanbul'un aziz Fatih'inin vasiyeti yerine geldi
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi hayatını kaybetti
"Ayasofya'nın yeniden cami olması, İslam için gurur kaynağıdır"
Türkiye'den ABD'ye 'Ayasofya' yanıtı
24 Temmuz 2020 Cuma 20:23:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 20:23:00

Fransa'da 16 ülke yolcularına KOVID-19 testi zorunlu oldu

ABONE OL

Fransa, yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında 16 ülkeden gelecek yolculara havalimanlarında KOVID-19 testini zorunlu kıldı.

Başbakan Jean Castex, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, salgının hızla yayıldığı 16 ülkeden Fransa'ya gelecek yolcuların havalimanlarında KOVID-19 testi yapmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

72 SAAT İÇİNDE TEST ZORUNLU

Yolcuların Fransa'ya gelmeden en fazla 72 saat içerisinde test yaptırmaları veya havalimanlarında teste tabi tutulmaları gerektiğini ifade eden Castex, testin Fransa'daki havalimanında yapılması durumunda sonuçların 24 saat içerisinde ilgili kişiye telefon veya elektronik posta yoluyla bildirileceğini, testi pozitif çıkan kişilerin ise karantina altında tutulmalarının zorunlu olacağını söyledi.

Castex, bu uygulamanın 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.

Fransızlara, salgının durumunun endişe yaratması nedeniyle Katalonya'ya seyahat etmemelerini tavsiye eden Castex, Fransa ile İspanya arasında seyahatlerin sayısını en aza düşürmek için Madrid ile görüşmelerin yapıldığını aktardı.

FRANSA'DA VAKA SAYILARI YÜZDE 66 ARTTI

Başbakanlık, söz konusu 16 ülkenin ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Panama, Güney Afrika, Kuveyt, Katar, İsrail, Brezilya, Peru, Sırbistan, Cezayir, Türkiye, Madagaskar, Hindistan ve Umman olduğunu bildirdi.

Fransız yetkililer, ülkede salgının hızla yayılmasından endişe ediyor. Fransa Halk Sağlığı Kurumuna göre son 3 haftada KOVID-19 vaka sayıları yüzde 66 arttı.

Fransa'da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 182'ye, vaka sayısı ise 210 bin 972'ye yükseldi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER