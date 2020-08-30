Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Fransa, Yunanistan'a savaş uçakları hibe edecek
Yunan basını, Yunanistan'ın Fransa'dan 18 adet Rafael savaş uçağı alacağını iddia etti. 18 savaş uçağından 8'nin hibe edileceği açıklandı.
3 milyar euroluk maliyeti nedeniyle fırkateyn satışını askıya alan Yunanistan, Fransa ile yeni bir anlaşma yapmayı planlıyor. Yunan basını, Yunanistan'ın 18 Rafale savaş uçağı satın alma konusunda Fransa ile anlaşmaya vardığını iddia etti.
FRANSA'DAN YUNANİSTAN'A SAVAŞ UÇAĞI HİBESİ
10 yeni nesil Rafale C F3-R savaş uçağı için ön anlaşmanın imzalandığını yazan Yunan basını geri kalan 8 savaş uçağın eski versiyon olacağını belirtti. Ayrıca Yunan basını, Fransa'nın eski versiyon 8 savaş uçağını Yunanistan'a hibe edeceğini yazdı.
Star.com.tr
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