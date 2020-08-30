Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Fransa, Yunanistan'a savaş uçakları hibe edecek

Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Fransa, Yunanistan'a savaş uçakları hibe edecek

3 milyar euroluk maliyeti nedeniyle fırkateyn satışını askıya alan Yunanistan, Fransa ile yeni bir anlaşma yapmayı planlıyor. Yunan basını, Yunanistan'ın 18 Rafale savaş uçağı satın alma konusunda Fransa ile anlaşmaya vardığını iddia etti.

FRANSA'DAN YUNANİSTAN'A SAVAŞ UÇAĞI HİBESİ

10 yeni nesil Rafale C F3-R savaş uçağı için ön anlaşmanın imzalandığını yazan Yunan basını geri kalan 8 savaş uçağın eski versiyon olacağını belirtti. Ayrıca Yunan basını, Fransa'nın eski versiyon 8 savaş uçağını Yunanistan'a hibe edeceğini yazdı.

Star.com.tr