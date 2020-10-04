Fransa ve İngiltere'de günlük vaka rekoru kırdı

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 49 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 32 bin 198'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 972 artışla 606 bin 625'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hastanelerde son 7 günde 4 bin 87 kişi tedaviye alındı, bunlardan 849'u yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 7,9'a çıktı.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa'da son olarak 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 872 kişide yeni tip Corona virüs (Covid-19) tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana ilk kez 10 binin üzerinde günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 42 bin 317'ye ulaştı.

Ülkede 12 bin 872 yeni vaka tespit edilirken, salgının başından bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı. Toplam vaka sayısı ise 480 bin 17'ye yükseldi.

Son 24 saatte 264 bin 979 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 22 milyon 738 bin 421 oldu.

Ülkede Covid-19 nedeniyle 2 bin 428 kişinin hastanede tedavisi sürerken, bunlardan 368'i yoğun bakımda yatıyor.

İngiltere'de 29 Eylül'de 7 bin 143 vakanın tespit edilmesiyle salgının başlangıcından beri en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı.

GÜNLÜK 50 BİN VAKADAN KORKULUYOR

Avrupa'da Covid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

YENİ TEDBİRLER

Ülkede 24 Eylül'de yürürlüğe yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonrada kapanmaya başlamıştı.

Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, düğünlere katılacak kişi sayısı da 30'dan 15'e düşürülmüştü.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Yeni düzenlemeyle bu yasak spor salonlarındaki takım sporları için de geçerli olacak. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırıldı.

Yeni önlemler kapsamında ayrıca, maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarıldı. Hükümet, bu konuda askerden destek alma seçeneğini de masada tutuyor.