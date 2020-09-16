Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti
Kaynak: AA
Fransa iltica taleplerini reddettiği terör örgütü PKK üyesini sınır dışı etti.
Fransa iltica taleplerini reddettiği terör örgütü PKK üyesini sınır dışı etti.
2006'da kaçak yollarla Fransa'ya gelen PKK'lı Mehmet Yalçın, geçen yıl Paris Temyiz Mahkemesince terör örgütünün lehine faaliyetlerde ve finansal destekte bulunduğu gerekçesiyle biri tecilli toplam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
PKK'lı Yalçın'ın birkaç iltica talebini reddeden Fransa, örgüt üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti. Yalçın, Türkiye'de mahkeme kararıyla cinayetten ve PKK üyeliğinden aranıyordu.
- İngiltere Başbakanı Johnson AB'yi 'iyi niyetli olmamakla' suçladı
- Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi
- Libya Savunma Bakanı'ndan Ömer Muhtar'ın idamının 89. yılında 'Libya için şehit olmaya hazırız' mesajı
- Beyaz Saray: Sürü bağışıklığı hiçbir zaman Kovid-19 stratejimiz olmadı
- Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti
- İsrail'in BAE ve Bahreyn'le yaptığı anlaşmalarda 'iki devletli çözüm' yok, 'Yüzyılın Anlaşması' var