Fransa'nın "kırmızı çizgisi" Wagner

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15 Eylül 2021 Çarşamba 11:06:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 11:06:00

Fransa, Rus paralı askerlerin Mali'ye gönderileceği iddialarından endişeli

Kaynak: AA

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Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Mali'nin, Rus Wagner grubuyla paralı askerlerin Mali'ye gönderilmesine ilişkin bir anlaşma imzalayacak olursa bu durumun son derece endişe verici olacağını söyledi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Ulusal Meclis'teki Savunma Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Wagner paralı askerlerinin Mali'ye gönderilmesine ilişkin Mali hükümetiyle anlaşma imzalanacağı iddialarına tepki gösterdi.

Parly, "Eğer Malili yetkililer Wagner grubuyla böyle bir anlaşma imzalayacak olursa bu durum endişe verici olmasının yanı sıra Sahel ülkelerini desteklemek için yıllardır yaptığımız ve yapmayı planladığımız her şeyi anlamsız kılar." ifadesini kullandı.

Dışişleri Komisyonunda konuşan Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Wagner askerlerinin Mali'deki varlığının kesinlikle Fransa'nın bölgedeki mevcudiyetiyle uyuşmadığının altını çizerek, "Mali'de bu tarz bir grubun müdahalesi, Mali'nin bölgedeki ve uluslararası ortaklarının faaliyetleriyle çelişecektir." değerlendirmesinde bulundu.

MALİ'YE 1000 RUS PARALI ASKER GÖNDERİLECEK İDDİASI

Reuters'ın haberinde, Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey yetkililerin korunmasını öngören bir anlaşma imzalamak üzere olduğu iddia edildi.

Haberde, yaklaşık 1000 paralı askerin Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sürüldü.

Mali Savunma Bakanlığı, böyle bir anlaşmadan haberdar olmadıklarını ancak herkesle görüşmeye açık olduklarını belirtse de bu iddiaların Fransa'nın bölgedeki varlığını zora sokacağı biliniyor.

Fransa ile Mali arasındaki ilişki, Ağustos 2020'de İbrahim Boubacar Keita yönetiminin devrilmesiyle sekteye uğramış, Fransa ülkedeki askeri operasyonlarını bir süreliğine askıya almıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali'deki Barkhane Operasyonunu 2022'nin ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını duyurmuş ancak bölgeden çekilmeyeceklerinin altını çizmişti.

FRANSA'NIN "KIRMIZI ÇİZGİSİ" WAGNER

Rus paralı askerlerinin Mali'ye gelmesinin Fransa için "kırmızı çizgi" olacağı ve böyle bir durumda Fransa'nın askeri birliklerini komşu ülke Nijer'e kaydırabileceği belirtiliyor.

Wagner paralı askerleri, yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Libya ve Mozambik'te faaliyet gösteriyor.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te "Barkhane Operasyonunu" başlatmıştı.

Barkhane Operasyonu'nda 5 binden fazla Fransız askeri görev yapıyor.

Etiketler : paralı asker wagner fransa mali
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