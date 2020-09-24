Fransa Ombudsmanı Hedon, Calais'deki sığınmacıların insanlık dışı koşullarda yaşadığını bildirdi

Hedon, Calais'e yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kentteki sığınmacıların insanlık dışı koşullarda yaşamak zorunda bırakıldığını ve bu durumu kınadığını ifade etti.

Kent yönetiminin, sivil toplum kuruluşlarına sığınmacılara gıda dağıtımını yasaklamasını eleştiren Claire Hedon, "Mültecilerin gıda dağıtımına erişimini engellemek, milliyete dayalı ayrımcılık teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Hedon, şehir merkezindeki gıda dağıtımı yasağı nedeniyle bazı sığınmacıların her gün yemek yiyemediğini, gıda, su ve hijyene erişimlerinin zor ve karmaşık olduğunu kaydetti.

SIĞINMACILARA YEMEK VERMEK YASAKLANMIŞTI

Pas-de-Calais yerel yönetimi, huzursuzluğa neden olduğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilişkili sağlık riskleri içerdiği gerekçesiyle, bu ay başında "eylül ayının sonuna kadar kent merkezindeki 20 sokak, rıhtım ve meydanda devletin yetkilendirmediği herhangi bir dağıtımı" yasaklamıştı.

Nord-Pas-de-Calais bölgesi başkentindeki Lille İdari Mahkemesi, sivil toplum kuruluşlarının bu karara yönelik itirazını dün reddetmişti.

Belçika-Fransa sınırında bulunan Calais kentinde, Manş Denizi'ni aşarak İngiltere'ye geçmeye çalışan 1500'e yakın sığınmacı bulunuyor.