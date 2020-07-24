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24 Temmuz 2020 Cuma 00:06:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 00:06:00

Fransa, okunması tamamlanan Ukrayna uçağının karakutusunu İran'a iade etti

Kaynak: AA

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İran'ın başkent Tahran'da füzeyle düşürdüğü Ukrayna'ya ait yolcu uçağının karakutusu, yapılan incelemelerin ardından Fransa tarafından İran'a iade edildi.

İran'ın 8 Ocak'ta başkent Tahran'da füzeyle düşürdüğü Ukrayna'ya ait yolcu uçağının karakutusu, yapılan incelemelerin ardından Fransa tarafından İran'a iade edildi.

İran'ın Paris Büyükelçisi Behram Kasımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 18 Temmuz'da Fransa'ya gönderilen karakutunun Paris'te okunmasının ardından Tahran'a iade edildiğini belirtti.

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanından havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken, "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan 2 füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumunca yayımlanan raporda ise uçağın düşürülmesinin, "görevi ihmal ve iletişim sorunu kaynaklı" insan hatasından kaynaklandığı duyurulmuştu.

Raporda, "Savunma sisteminin yerinin değiştirilmesi sonrası sistemde 'kuzey yönü' tanımlamasının yapılmasının ihmal edilmesi nedeniyle yolcu uçağı, düşman uçağı olarak algılanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

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