Fransa neden AUKUS'un dışına itildi?

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın "yükselen Çin'e karşı" kurduğu AUKUS (Avustralya, İngiltere ve ABD'nin kısaltması) ittifakı, başta Fransa olmak üzere Avrupa'yı Pasifik'te masanın dışına itti. Söz konusu ittifakın kurulmasıyla birlikte Avustralya ile imzaladığı 40 milyar avroluk denizaltı anlaşması suya düşen Fransa, içine düştüğü durumu "ihanet" olarak nitelendirdi.

Aksam.com.tr'den Osman Özdemir'in sorularını yanıtlayan eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Ekonomi Danışma Konseyi Üyesi ve Johns Hopkins Üniversitesinden Uygulamalı Ekonomi Profesörü Steve H. Hanke, AUKUS ittifakının çıkış noktasına, yansımalarına, olası sonuçlarına ve Fransa'nın mevcut pozisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa neden ittifakın dışına itildi?

İttifakın "Çin'e karşı son derece agresif bir tavır alma konusunda öncülük etme kararı üzerine" tesis edildiğini söyleyen Steve Hanke, Fransa'nın ittifaka dahil edilmemesini ise, "Bu üç ülke, Fransa'nın Çin ile herhangi bir mücadeleye girmek istemediği sonucuna vardı. Bu nedenle Fransa ittifaka dahil edilmedi." şeklinde yorumladı.

Kriz NATO düzeyine taşınır mı?

AUKUS ittifakının kurulmasıyla birlikte Fransa'nın Avustralya'yla imzaladığı 40 milyar avroluk denizaltı anlaşmasının çöpe gitmesinin "NATO düzeyinde de önemli sonuçları olabileceğini" ifade eden Steve Hanke, "AUKUS ittifakı, esasında 'patronun kim olduğunu göstermeye' odaklanmış durumda." sözlerini kullandı.

Avrupa Ordusu tartışmaları yeniden alevlenir mi?

Fransa'nın NATO müttefikleri tarafından "sırtından vurulmasının", beraberinde "Avrupa Ordusu" tartışmalarını da yeniden alevlendirip alevlendirmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Steve H. Hanke, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği içerisinde her türlü konunun daha sık ve daha görünür bir şekilde tartışılmaya başlanacağını düşünüyorum. Buna tabii ki askeri konular da dahildir."

Fransa artık ABD ve İngiltere'ye güvenebilir mi?

AUKUS ittifakını "güven zedeleyici önemli bir olay" olarak nitelendiren Fransa'nın Rusya veya Çin ile olası bir sürtüşmesinde artık ABD ve İngiltere gibi müttefiklerine sırtını dayamasının mümkün olup olmadığına ilişkin konuşan Steve Hanke, şu ifadeleri kullandı:

"Öngörmesi zor bir durum; ancak ABD'nin Afganistan'daki son hamleleri ve AUKUS ittifakının gizli bir şekilde kurulmuş olması (güvensizlik konusunda) daha şimdiden uyarı sinyalleri veriyor."