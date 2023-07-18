VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa Meclisi, zanlıların telefonlarından gizlice görüntü kaydedilmesine izin veren yasayı onayladı
Başkan Erdoğan, BAE'ye hareket etti
İsrail'de sular durulmuyor: Üst düzey subaylar görevi bıraktı
Türkiye ve Katar arasında diplomatik ilişkilerin 50. yılı!
Hatay'da kumar oynatılan bir iş yerine operasyon düzenlendi
Macron'dan Rusya'ya suçlama
18 Temmuz 2023 Salı 21:50:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 21:50:00

Fransa Meclisi, zanlıların telefonlarından gizlice görüntü kaydedilmesine izin veren yasayı onayladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da Ulusal Meclis, polis ile jandarmanın, terör ve organize suç gibi durumlarda zanlıların telefonlarından gizlice görüntü ve ses kaydı almasına izin veren yasa tasarısını kabul etti.

Fransız milletvekilleri, Genel Kurulda, "Adalet Yasası" olarak bilenen ve kolluk kuvvetlerine geniş yetki vermeyi öngören tasarıyı görüştü.

Tasarı 111 "hayır" oyuna karşı 388 "evet" oyuyla kabul edildi.

Tasarının 3. maddesi, terör ve organize suç gibi durumlarda polis ve jandarmaya, zanlıların dijital cihazlarından gizlice ses ve görüntü kaydı ile konum bilgisi alma imkanı tanıyor. Bu madde, parlamenter, hakim, avukat, doktor ve gazetecileri kapsamıyor.

YASA TASARISI NELERİ KAPSIYOR?

Ciddi suçlar için adreslere yapılan gece baskınlarının kapsamını genişleten ve hükümete belirli koşullar altında ön soruşturma sürelerini uzatma olanağı veren tasarının, şüphelilerin dijital cihazlarına uzaktan müdahale imkanı tanıyan bazı maddeleri, hakim kararıyla uygulanabilecek.

"10 yıl hapis öngörülen şüpheli durumlar"da cihazların konumlarının izlenmesine olanak sağlayan tasarı, 13 Haziran'da Fransız Parlamentosunun diğer kanadını oluşturan Senato tarafından kabul edilmişti.

Tasarı, kendilerine karşı kullanılabileceği gerekçesiyle aktivistler tarafından eleştiriliyor.

Parlamentonun iki kanadının ortak tasarı metninde anlaşmaya varması için 7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan ortak komisyon tasarıyı görüşecek.

Etiketler : Ulusal Meclis Fransa macron
Fıstık Murda!

Fıstık Murda!
Fransa'dan Ayvalık'a

Fransa'dan Ayvalık'a
Konserde doğum günü sürprizi

Konserde doğum günü sürprizi
Çifte vatandaş sevinci

Çifte vatandaş sevinci
Servet değerinde aksesuar

Servet değerinde aksesuar
‘Cambaz' Deniz

‘Cambaz' Deniz
Sinemada klip gösterimi

Sinemada klip gösterimi
Kız çocuk heyecanı

Kız çocuk heyecanı
Set arası kahve molası

Set arası kahve molası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX