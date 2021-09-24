Casus yazılım skandalı büyüyor

Fransa'da 5 bakanın cep telefonlarında "Pegasus" adlı casus yazılımın izlerinin tespit edildiği ileri sürüldü.

AA'nın Fransız Mediapart internet sitesine dayandırdığı haberinde, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Topraklar Arası Uyum Bakanı Jacqueline Gourault, Tarım Bakanı Julien Denormandie, Konut Bakanı Emmanuelle Wargon, Denizaşırı Ülkeler Bakanı Sebastien Lecornu'nun cep telefonlarının 2019 ve 2020'de "Pegasus" adlı casus yazılımın hedefinde olduğu aktarıldı.

Söz konusu bakanların ve Elysee Sarayı'ndan bir yetkilinin cep telefonları üzerinde yapılan incelemelerde, "Pegasus" adlı casus yazılımın izlerinin tespit edildiği belirtildi.

Bakan Gourault'un bu olay üzerine cep telefonunu ve numarasını değiştirdiği kaydedildi.

Mediapart'a açıklama yapan Elysee Sarayı, "devam eden araştırmalar" hakkında yorum yapmak istemediğini bildirdi.

Fas istihbarat servisinin, Mart 2019'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'den bu yana kullandığı ve çoğunlukla gazetecilerle iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü.

Macron'un yanı sıra Fransa'da aralarında eski Başbakan Edouard Philippe ile hükûmetin üst düzey isimlerinin ve gazetecilerin de yer aldığı 100'den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti.

- PEGASUS CASUS YAZILIMI

İngiliz gazetesi Guardian'ın haberinde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada NSO Group'a ait casus yazılımın küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.

Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükûmetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edildi. Casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükûmetlere satıldığı savunuldu.

İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanladı. Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükûmetleri ise henüz iddialara yanıt vermedi.

NSO Group da hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.