Fransa, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin bağımsızlığını "uluslararası hukuk gereği" tanımadığını açıkladı

Braun-Pivet, resmi temaslar için geldiği Ermenistan'da, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin bağımsızlığının Fransa tarafından tanınmasıyla ilgili sorusuna Braun-Pivet, "Fransa, Karabağ'ın bağımsızlığını, Fransa'nın da tabi olduğu uluslararası hukuk gereği tanımamaktadır." yanıtını verdi.

Braun-Pivet, "Fransa'nın neden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan'a yönelik yaptırım uygulamadığı" sorusunu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için barışçıl yolların kullanılması ve diyaloğun yeniden sağlanması gerektiği, müzakereler için tüm yolların henüz tükenmediğini, dolayısıyla diğer seçeneklerin kendileri için uygun olmadığı şeklinde yanıtladı.

Fransız Senatosu ve Ulusal Meclisi, hükümete, Azerbaycan'a yaptırım uygulamayı, Ermenistan'a ise desteğin artırılmasını tavsiye eden kararlar kabul etmişti.

Kararlar Azerbaycan'da tepkiyle karşılanmış, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Savaşı kazanmamız Fransa'da birçok kişiyi çok rahatsız etti. Geçmişe dönüp baktığımızda AGİT Minsk Grubu'nun, özellikle de eş başkanlardan biri olan Fransa'nın sorunun çözüme kavuşmaması için büyük çaba sarf ettiğini görüyoruz. Azerbaycan karşıtı tutumun temel sebebinin, onların planlarını bozmamız ve koruma altına aldıkları Ermenistan'ı kurtaramamaları olduğunu düşünüyorum." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Ermeni nüfusun da yaşadığı Karabağ bölgesi tüm ülkeler tarafından Azerbaycan toprağı kabul ediliyor. Ermenistan bile bugüne kadar Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin bağımsızlığını resmen tanımadı. Ermeni nüfusun bulunduğu bölgenin güvenliği geçici olarak bölgeye konuşlandırılan Rus güçlerce sağlanıyor.

Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni nüfusu kendi vatandaşları olarak görüyor ve onlara diğer vatandaşlarla aynı hakların sağlanacağını taahhüt ediyor.