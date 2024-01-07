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07 Ocak 2024 Pazar 07:10:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 07:10:00

Fransa İslam Konseyinden, "Gazze'de silahlar ve bombalar sussun" çağrısı

Kaynak: AA

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Fransa İslam Konseyi (CFCM), İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de silahların ve bombaların susması çağrısında bulundu.

Fransa İslam Konseyi, "Gazze'de Etnik Temizlik Artık Sadece Bir Risk Değil, Bir Gerçek" başlığıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "savaş yanlılarının barış, diyalog ve adil bir çözüm arayışına yer bırakacak ateşkese hizmet etmediği" yorumuna yer verildi.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de silahların ve bombaların susması çağrısı yapılan açıklamada, "Fransa'da, İsrail hükümetinin koşulsuz destekçilerine, Filistinlilerin etnik temizlik veya soykırım riskiyle karşı karşıya olduğundan bahsedilince irrasyonel tepkiler verdiği" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de uygulanan ablukanın "insanlık dışı" olduğu ifade edilerek, Fransız LCI kanalına konuk olan birçok kişinin, Gazze'de gerçek bir etnik temizlik sürecinin unsurlarının bulunduğundan bahsettiği ve bunu tarihte Avrupa'daki Yahudilere ve ABD'deki Kızılderililere uygulananlarla karşılaştırdığı belirtildi.

İsrailli yetkililerin, Gazze'ye nükleer bomba atmayı önermesi ve Gazzelileri başka ülkelere göç ettirmek istemesi anımsatılan açıklamada, bölgede sivillerin kuzeyden güneye ayrım gözetmeksizin bombalandığı kaydedildi.

Etiketler : fransa islam konseyi gazze israil saldırı
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