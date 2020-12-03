Fransa çıldırmış olmalı! Camileri kapatmaya hazırlanıyor

Fransız basınının “ülkedeki düzensizliğin ana faktörü” olarak nitelediği İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 76 caminin basılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Darmanin “Emirlerim doğrultusunda, devletin ilgili birimleri, ayrılıkçılığa karşı yoğun ve daha önce hiç görülmemiş bir aksiyona girişecekler. 76 cami basılacak, gerekli görülenler kapatılacak.” açıklamasında bulundu.

ELEŞTİRİLERDEN KURTULMAYA MI ÇALIŞIYOR?

Sosyal medyada ve Fransız basınında, İçişleri Bakanı'na yönelik kolluk kuvvetlerinin uyguladığı şiddeti görmezden geldiği, bu durumun polis ve jandarmayı şiddete teşvik edici olduğu eleştirileri yapılmıştı.

Darmanin'in Mayıs 2019'da Paris'te gerçekleştiği belirtilen ve 2 gün önce medyaya yansıyan "6 koyu tenli gencin hırsızlık yaptıkları şüphesiyle 3 sivil polis aracı tarafından durdurulup ateş edildiği olayı" bilmesine rağmen kayıtsız kaldığı öne sürülmüştü.

Fransız bakanın camileri hedef alan açıklaması sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Darmanin’in açıklamaları kendisine yöneltilen yoğun eleştirilerden kurtulma çabası olarak yorumlandı.