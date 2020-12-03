  • BIST
    1328.83
  • Dolar
    7,8228
  • Euro
    9,4308
  • Altın
    459,3260
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koronavirüs salgını unutuldu: Bağ evinde parti yaptılar
Fransa çıldırmış olmalı! Camileri kapatmaya hazırlanıyor
Bugün burçları neler bekliyor? 3 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları
Serenay Sarıkaya doğanın keyfini çıkardı
Yaşar Alptekin'den eski eşi Nilgün Altınay'a veda
Nice günlerimiz olsun
Ivana Sert: İşlerimi askıya aldım
Seda Sayan ticarete atıldı
Merve Özbey'in baba acısı...
Sinem Sülün: Kayınvalidemi arıyorum
4 milyon TL'lik evinde Demet Özdemir'in keyifler yerinde
Almanya'daki kısıtlamalar 10 Ocak'a kadar uzatıldı
Koronavirüs aşısı ile ilgili yeni gelişme! Bakan açıkladı
Sokaklar kısıtlamayla sessizliğe büründü
Enflasyon rakamları yarın açıklanacak
ABD'den Rusya'ya karşı donanma hamlesi
Sağlık Bakan Koca, koronavirüste son durumu açıkladı
Yeni tedbir ve kısıtlamalar devrede
AİHM, Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı
Kısıtlamayla ilgili merak edilen sorular yanıtladı
'Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda teknoloji ve Ar-Ge vurgusu
Ukrayna SİHA almak istiyor...
CHP'de taciz skandalı... Mağdurlar yaşadıklarını anlattı
Güney Kore caniasERP'yi Tercih Etti
03 Aralık 2020 Perşembe 07:15:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 07:15:00

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'den haddini aşan sözler! Camileri kapatmaya hazırlanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da gazeteci, sığınmacı ve göstericilere yönelik polis şiddetine karşın tepkisiz kalmak ve polisi cesaretlendirmekle eleştirilen İçişleri Bakanı Darmanin, ülkede 76 caminin basılacağını ilan etti. Darmanin'in açıklaması sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

Fransız basınının “ülkedeki düzensizliğin ana faktörü” olarak nitelediği İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 76 caminin basılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Darmanin “Emirlerim doğrultusunda, devletin ilgili birimleri, ayrılıkçılığa karşı yoğun ve daha önce hiç görülmemiş bir aksiyona girişecekler. 76 cami basılacak, gerekli görülenler kapatılacak.” açıklamasında bulundu.

ELEŞTİRİLERDEN KURTULMAYA MI ÇALIŞIYOR?

Sosyal medyada ve Fransız basınında, İçişleri Bakanı'na yönelik kolluk kuvvetlerinin uyguladığı şiddeti görmezden geldiği, bu durumun polis ve jandarmayı şiddete teşvik edici olduğu eleştirileri yapılmıştı.

Darmanin'in Mayıs 2019'da Paris'te gerçekleştiği belirtilen ve 2 gün önce medyaya yansıyan "6 koyu tenli gencin hırsızlık yaptıkları şüphesiyle 3 sivil polis aracı tarafından durdurulup ateş edildiği olayı" bilmesine rağmen kayıtsız kaldığı öne sürülmüştü.

Fransız bakanın camileri hedef alan açıklaması sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Darmanin’in açıklamaları kendisine yöneltilen yoğun eleştirilerden kurtulma çabası olarak yorumlandı.

Etiketler : FRANSA CAMİ Gerald Darman
Modaya yön verecek

Modaya yön verecek
Eda Taşpınar sporla uçuyor!

Eda Taşpınar sporla uçuyor!
Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!

Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!
Fotoğraf çektirmek yasak

Fotoğraf çektirmek yasak
'Akrep' dizisinden ilk görüntüler ortaya çıktı

'Akrep' dizisinden ilk görüntüler ortaya çıktı
El ele alışveriş

El ele alışveriş
Gençlerle online söyleşi

Gençlerle online söyleşi
Gizem Karaca emeklerinin karşılığını aldı! Mahsuller bahçeden...

Gizem Karaca emeklerinin karşılığını aldı! Mahsuller bahçeden...
Damarında Karadeniz kanı var

Damarında Karadeniz kanı var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER