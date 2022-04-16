VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa hükümeti, büyükelçiliği yeniden Kiev'de
Devlet ile vatandaşın BES'teki birikimi 300 milyar liraya koşuyor
Banderas'ın davetlisi
Yaza hızlı girecek
Londra kaçamağı
Sebzeleri sirke yerine karbonatlı suda bekletin
Antidepresanlar antibiyotik direncine neden oluyor
Tüberkülozun ilacı: Güneş ışığı
Uzman Astrolog Barış Özkırış Haftalık Burç Yorumları
Başkan Erdoğan açacak... Seyahat süresi kısalıyor
Sayıştay'a 5 üye seçilecek
Fransa'da seçim savaşına 'başörtüsü' tartışmaları damga vurdu
Başkan Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Pentagon: Rusya'nın 'Moskova' gemisi Ukrayna tarafından vuruldu
Rusya: Ukrayna'nın 132 uçağını yok ettik
Zelenskiy'den Biden'a: Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine alın
Başkan Erdoğan: Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız
Türkiye'de 4 bin 425 yeni vaka tespit edildi
Ekonomik düzenlemeleri içeren torba teklif kabul edildi
Şentop'tan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
İstanbul Valiliği'nden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması
İçişleri'nden yetimlere iftar programı
Eren operasyonlarında 339 terörist etkisiz hale getirildi
Mısır'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama
16 Nisan 2022 Cumartesi 12:02:00 - Güncelleme:16 Nisan 2022 Cumartesi 12:02:00

Fransa hükümeti, büyükelçiliği yeniden Kiev'de

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla Ukrayna'nın Lviv kentine taşıdığı büyükelçiliğini yeniden başkent Kiev'e taşıdı.

Kiev'de dün Fransız bayrağı çekilmesiyle büyükelçilik tekrar açıldı.

O esnada BFMTV kanalına konuşan Fransa'nın Kiev Büyükelçisi Etienne de Poncins, "Çok duygusal bir an. Bu, Fransa'nın tekrar Kiev'de olduğu, Kiev'in ele geçirilmediği, Kiev ve Ukraynalıların kendilerini (Rusya'nın) saldırısına karşı savunabildikleri anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçiliğin Kiev'de tekrar açılması için tüm güvenlik şartlarının bir araya geldiğini söyleyen de Poncins, ancak ülkedeki durumun henüz normale dönmediğine de işaret etti.

De Poncins, büyükelçilik bünyesinde sadece bir düzine personel ile bir güvenlik ekibinin bulunduğunu, 24 Şubat'tan bu yana Rusların Ukrayna'da her yere saldırma kabiliyetine sahip olduğunu bildiklerini ve Lviv'de dahi bombardımanlar olduğunu anlattı.

Dışişleri Bakanlığı ile birlikte güvenlik durumunu her gün yeniden değerlendirdiklerine ve başkentteki durum kötüleşirse başka kararlar alınabileceğine değinen de Poncins, büyükelçiliğin Kiev'e taşınmasının geçici bir durum olabileceğine işaret etti.

Büyükelçilik, savaşın başlamasının ardından 40 günü aşkın bir süre önce Lviv'e taşınmıştı.

Etiketler : fransa ukrayna rusya kiev lviv
Kahkaha geceleri

Kahkaha geceleri
4K 'Çağrı'ya Atlas Sineması'nda gala

4K 'Çağrı'ya Atlas Sineması'nda gala
Cem Uzan ile korktuğum için çalışamadım

Cem Uzan ile korktuğum için çalışamadım
Bayram anlaşması

Bayram anlaşması
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Setten ilk kare

Setten ilk kare
İki ay sonra oğlu geliyor

İki ay sonra oğlu geliyor
Çok tembelim

Çok tembelim
Müzik buluşması

Müzik buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER