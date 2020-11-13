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13 Kasım 2020 Cuma 18:11:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 18:11:00

Fransa: El-Kaide yanlısı hareketin liderlerinden Bahag Moussa öldürüldü

Kaynak: AA

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Fransa, Mali'de düzenlenen operasyonda, Kuzey Batı Afrika'da faaliyet gösteren El-Kaide yanlısı Ensaruddin hareketinin liderlerinden Bahag Moussa'nın öldürüldüğünü duyurdu.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Silahlı Kuvvetleri tarafından 10 Kasım'da Menaka bölgesinde düzenlenen operasyonla El-Kaide yanlısı Ensaruddin hareketinin lideri İyad Ag Gali'nin yardımcılarından Moussa'nın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Operasyonun, istihbarat güçlerinin desteğiyle helikopter ve kara birliklerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Parly, Moussa'nın Sahel bölgesinde Mali ve uluslararası güçlere yönelik çok sayıda saldırının sorumlusu olarak kabul edildiğini kaydetti.

Fransa'nın, Sahel bölgesinde 4 binden fazla askeri bulunuyor. 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli harekatın ardından 2014'te "Barkhane" operasyonu başlatılmış, 2013'ten bu yana 22 Fransız askeri hayatını kaybetmişti.

Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele kapsamında "G5 Sahel Gücü" adı verilen 5 bin kişilik ordunun kurulmasına Fransa öncülük etmişti. Bölgedeki terör gruplarının yanı sıra uyuşturucu, silah ve göçmen ticaretine karşı da mücadele eden G5 Sahel Gücü'ne uluslararası camiadan da destek veriliyor.

Bölgede petrol, gaz, uranyum, elmas, fosfat, boksit, plütonyum, manganez ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların yer alması, çatışmaların önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor.

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