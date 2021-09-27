Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Lyon'da saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde, yeni bir küçük düşürücü saldırı daha yaşadı.

Macron, Lyon'da bir mağaza ziyaretinde küçük bir oyun topuyla hedef alındı.

Macron, 8 Haziran'da Drome bölgesini ziyareti sırasında bir Fransız vatandaşından tokat yemişti. 28 yaşındaki Fransız, eylemini "Macron'un ülkemizin çürümesini çok net bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum" sözleriyle açıklamıştı.

Korumalarının olay yaşanır yaşanmaz teyakkuza geçtiği görüldüğü olayda Fransa Cumhurbaşkanı sakince etkinliğini devam ettirdi. Saldıransa göz altına alındı.