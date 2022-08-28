5 yıl aradan sonra ziyaret ettiği Cezayir'de Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye menşeli ağların Afrika'da Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü iddia etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın eski sömürge ülkesi Cezayir'i ziyaret etti.

Macron, ülkesinin sömürgecilik geçmişiyle yüzleşmek yerine Türkiye'yi hedef aldı.

"FRANSA DÜŞMANLIĞI YAPIYORLAR"

Türkiye'nin, Afrika'da Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü öne süren Macron, bölgede ülkesine ve kendisine yönelik kışkırtma yapıldığını iddia etti.

Macron, "Türkiye, Rusya ve Çin'de aktivizm, neo kolonyal ve emperyalist ajandalı olan ve el altından Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var o da Fransa... Bunda hepsi birleşiyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir ziyareti sırasında diğer bazı ülkelerin yanı sıra Türkiye'yi hedef alan beyanlarda bulunmasını "talihsizlik" olarak niteleyen Sözcü Bilgiç, "Başta Cezayir olmak üzere Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez. Düşmanlıkları değil dostluğu teşvik eden ve aynı zamanda Afrika Birliği'nin stratejik ortakları arasında yer alan Türkiye hem Cezayir hem de Afrika kıtasının diğer ülkeleriyle ilişkilerini her geçen gün geliştirmekte, karşılıklı güven ve kazan-kazan ilişkisine dayanan bu ilişkiler, ülkelerin kendi iradelerine saygılı biçimde ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.