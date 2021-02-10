Fransa, bu Türk'ü konuşuyor: Yüzlerce öğrenciye bedava döner dağıtıyor

Fransa'nın Reims kentinde L'Istanbul isimli bir kebap dükkânı, 200'den fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye bedava döner dağıttı.

Aksam.com.tr'nin Franceinfo'dan aktardığı habere göre, hem koronavirüs salgınıyla hem soğuk havalarla hem de maddi yetersizliklerle boğuşan Fransız öğrenciler, bir öğünlerini L'Istanbul adlı kebapçıda geçirdi.

Öğrenci kartını gösteren kimseyi kapısından geri çevirmeyen dükkânın önünde yaklaşık 100 metre kuyruk oluşuyor.

Sırada bekleyenler arasında yer alan 19 yaşındaki Marie-Ange isimli öğrenci, "Bir döner belki çok büyük bir şey değil, ama beni, hayatımdaki pek çok şeyi değiştirmeme sebep olacak kadar mutlu ediyor." diye konuştu.

Söz konusu uygulamayı ilerleyen süreçte farklı yollarla da sürdüreceğini belirten L'Istanbul adlı kebap dükkânının sahibi Mavzer Taşdelen, zamanında ailesinden uzak bir şekilde Strazburg ve Marsilya'da öğrencilik geçirdiğini belirterek, "Öğrencilerin zor durumda kalmaları beni çok üzüyor. Bunca ihtiyaç sahibi öğrenci olduğunu görmek ise ayrıca çok üzücü bir durum." sözlerini kullandı.

Fransız milletvekili, Fransa'nın halini gözler önüne sermişti

Fransız milletvekili Jean-Luc Mélenchon, Fransa parlamentosunda yaptığı konuşmada, ülkesinin geldiği son noktaya ilişkin bilgiler paylaşmıştı.

30 bini çocuk 300 bin kişinin sokaklarda yaşadığının altını çizen Mélenchon, "10 milyon kişi, soğuğa karşı korunaksız evlerde kalıyor. Her 3 Fransız'dan biri evini ısıtamıyor. 7 milyon kişi, hayatlarını gıda yardımlarıyla sürdürüyor." açıklamasında bulunmuştu.