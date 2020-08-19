  • BIST
    1113.81
  • Dolar
    7,3201
  • Euro
    8,7425
  • Altın
    468,3460
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Havada gururlandıran tesadüfü Türk Polis Teşkilatı paylaştı, Selçuk Bayraktar'dan anında yanıt geldi ...
Netanyahu: Başka Arap ülkeleri de bizimle normalleşecek
Başkan Erdoğan: Cuma günü müjdeyi vereceğiz. Türkiye'de yeni bir dönem açılacak
Mesut Özil'den transfer açıklaması: Önceliğim Arsenal'de oynamak
Dünya, Lübnan'a yardım elini uzattı
Rusya'dan Belarus'a destek açıklaması: Şimdilik gerek yok
Ankara yolunda trafik kazası geçiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den ilk açıklama: Sağlık ...
Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyat endeksi haziranda arttı
Şevval Sam'dan kadına şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam
Fransa Afrika'dan neden vazgeçmiyor?
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan Anayasa açıklaması: Çalışmalar devam ediyor
Genç kıza cinsel istismarda bulunmuştu! Tutuklandı
1.200 yıllık Viking kılıcı bulundu
112 yaşındaki "Güllü nine" parti üyesi oldu
Rus istihbaratından Belarus'a kritik ziyaret! Teşkilat Başkanı'nın uçağı Minsk'te
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
PAOK - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Hicri yeni yıl ne zaman başlıyor? Hicri takvim nasıl başlıyor? Bugün yılbaşı mı?
Jose Sosa'nın neden tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı belli oldu
Bakan Pekcan'dan fuarlarla ilgili açıklama
Fransa, BM Güvenlik Konseyini Mali için "acil" toplantıya çağırdı
Ayla Algan: Hep komedi oynamak istedim
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Lübnan siyaseti başladığı yere geri döndü ! Hizbullah'ın meşruiyet ve imaj kaybı
19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:31:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:31:00

Fransa, BM Güvenlik Konseyini Mali için "acil" toplantıya çağırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa, Mali'de yaşanan darbe girişimi nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

AFP muhabirinin BM yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Konsey, Fransa ve Nijer'in çağrısıyla, öğleden sonra Mali'deki durumu görüşmek üzere kapalı toplantı düzenleyecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Mali'deki gelişmelere ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, Kati kentinde başlayan olayları kaygıyla izlediklerini belirterek, "Fransa, Kati'de başlayan kalkışmadan kaygılıdır. Bu vahim hadiseyi bütünüyle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa'nın, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) darbe girişimine karşı tavrını yürekten desteklediğini vurgulayan Le Drian, darbeci askerlere kışlalarına dönmesi ve anayasal düzenin korunması çağrısında bulundu.

Le Drian, gelişmelerin en üst düzeyde yakından izlendiğine işaret ederek, "Fransa, Mali'nin egemenliğine ve demokrasisine eksiksiz desteğini sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Mali'de Kati'deki bir askeri üste dün sabah saatlerinde hareketlilik yaşanmış ve üsten çıkan askeri araçlar, başkent Bamako'ya ilerlemişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı alıkoyan askerler, hükümetin istifasını talep etmişti.

Darbeci askerler, Keita'nın yanı sıra Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'yi alıkoymuştu.

Dün öğleden sonra bir grup asker tarafından Kati'deki üsse götürülen Keita, devlet televizyonunda yaptığı kısa konuşmasında istifa ettiğini duyurmuş, meclis ve hükümeti de feshettiğini açıklamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER