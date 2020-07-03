  • BIST
    117187
  • Dolar
    6,8577
  • Euro
    7,7066
  • Altın
    391,3870
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'in ilhak planına karşı tek yürek: Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Bakan Pekcan'dan iki yeni müjde!
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu aştı
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu baro başkanlarına seslendi
Galatasaray'a büyük müjde
Cemal Kaşıkçı davası başladı
Kuzey Kore liderinden maksimum dikkat uyarısı
Fransa'yı sarsan istifa!
Terör örgütü PKK'ya haziran ayında üst düzey darbe!
İstanbul'da organize suç örgütüne şafak operasyonu
Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu
Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor
Enflasyon rakamları açıklandı
Borsa güne yükselişle başladı
Nuri Alço evlendi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fransa'ya sert tepki: 14 aydır neredeydi
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları başladı
Mali'de 4 köye saldırı: 32 ölü
Van'daki tekne faciasında 3 kişi tutuklandı 3 kişi de serbest bırakıldı
BAE ve İsrail arasında yeni işbirliği: Anlaşma imzalandı
Şanlıurfa'da 93 ev daha karantinaya alındı
Adana'da film gibi operasyon! 13 şüpheli gözaltında
Fed 2021 toplantı takvimini açıkladı
03 Temmuz 2020 Cuma 10:46:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 11:33:00

Fransa Başbakanı istifa etti!

ABONE OL

Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in görevinden istifa ettiği bildirildi. Philippe'nin istifası sonrası hükümet değişikliği bekleniyor.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in görevinden istifa ettiği duyuruldu.

Açıklamada Philippe'in yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edeceği bildirildi.

Geçtiğimiz haftalarda Fransa'da yapılan yerel seçimlerde Macron'un partisi büyük hezimet yaşamış ve ardından Macron ekibinde bir değişikliğe gideceğini söylemişti.

Kabine değişikliğine gidecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yeni ekibinde, yerel seçimlerde büyük başarı elde eden Yeşiller'e yakın isimlere yer vermesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER