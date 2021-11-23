Fransa Başbakanı Castex koronavirüse yakalandı
Kaynak: AA
Fransa Başbakanı Jean Castex'in koronovirüs testi pozitif çıktı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Jean Castex'in 11 yaşındaki kızının virüse yakalanmasının ardından Kovid-19 testi yaptırdığı açıklandı.
Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Castex'in kızında COVID-19 tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.
Castex, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de mevkidaşı Alexander De Croo ile görüşmüştü.
Jean Castex, Kovid-19 aşılarını tamamlamıştı.
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