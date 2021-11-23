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23 Kasım 2021 Salı 00:58:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 00:59:00

Fransa Başbakanı Castex koronavirüse yakalandı

Kaynak: AA

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Fransa Başbakanı Jean Castex'in koronovirüs testi pozitif çıktı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Jean Castex'in 11 yaşındaki kızının virüse yakalanmasının ardından Kovid-19 testi yaptırdığı açıklandı.

Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Castex'in kızında COVID-19 tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.

Castex, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de mevkidaşı Alexander De Croo ile görüşmüştü.

Jean Castex, Kovid-19 aşılarını tamamlamıştı.

Etiketler : fransa kovid 19 Castex
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